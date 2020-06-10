ARM 中国换帅风波仍在持续，吴雄昂被免职了没有？

6 月 10 日下午消息，ARM 中国换帅风波仍在持续。今天下午，ARM 公司与厚朴投资联合声明称已达成罢免 ARM 中国吴雄昂董事长兼首席执行官的决定。不到 24 小时，剧情一再反转，ARM 中国区出现了什么问题？

6 月 10 日，来自 21 世纪经济报道的独家新闻，称 ARM 中国区执行董事长兼 CEO 吴雄昂被免职。并表示，Arm 中国董事会已任命 Ken Phua 和 Phil Tang 为 Arm 中国的临时联合首席执行官，接替吴雄昂担任董事长兼首席执行官。

很快，6 月 10 日中午，剧情出现反转。ARM 中国官方账号发表声明称，依照有关法律法规，吴雄昂先生继续履行董事长兼 CEO 职责。安谋中国目前运营一切正常，对中国客户和产业合作伙伴的支持和服务也一如既往。

该账号声明如下：

安谋科技（中国）有限公司（简称 “安谋中国”）作为在中国依法注册的独立法人，依照有关法律法规，吴雄昂先生继续履行董事长兼 CEO 职责。安谋中国目前运营一切正常，对中国客户和产业合作伙伴的支持和服务也一如既往。

不过，6 月 10 日下午，ARM 公司又与厚朴投资联合发声明称，已经达成罢免 ARM 中国吴雄昂董事长兼首席执行官的决定。

声明原文如下：

作为安谋科技（中国）有限公司（简称：安谋中国）的大股东，ARM 公司与厚朴投资最近共同在安谋中国董事会决定，罢免吴雄昂先生董事长兼首席执行官的决定符合安谋中国的最大利益。该决议于 2020 年 6 月 4 日举行的安谋中国董事会上达成，全程由位于中国上海的中伦律师事务所的指导下进行。 基于举报人以及数位在职、离职员工的投诉，经过调查发现，美国公民吴雄昂的行为危害到了安谋中国的发展、公司股东以及利益相关者的利益。从多个渠道获得的证据表明，吴雄昂未对公司披露他已经构成的利益冲突，以及违反公司准则的行为。董事会认为，罢免吴雄昂是一个负责任的决定，符合道德标准，能够确保安谋中国长期稳定和业务发展。 安谋中国董事会正在推进公司管理层的遴选工作，同时对于公司副总裁潘镇元和唐效麒担任过渡时期的联席首席执行官充满信心。ARM 公司与厚朴投资将一如既往地支持安谋中国的发展，致力于深耕中国市场、促进安谋中国生态系统合作伙伴的成功，确保 ARM IP 平台继续成为支持中国半导体产业发展的最佳选择。

资料显示，吴雄昂 2004 年加入 ARM，2007 年出任中国区销售副总裁，2009 年升任中国区总经理兼销售副总裁，2011 年初出任中国区总裁，2013 年 1 月升任为大中华区总裁。

2018 年软银将 ARM 中国公司 51% 的股份出售给包括中国投资公司（China Investment Corp.）、丝绸之路基金（Silk Road fund）和新加坡淡马锡控股（Temasek Holdings）在内的一批投资者。由此，ARM 中国成为中方控股的公司，总部设立在中国深圳。吴雄昂则为 ARM 中国第一任执行董事长兼 CEO。

众所周知，ARM 自己并不生产芯片，其商业模式为 IP 授权，通过知识产权授权的方式，收取一次性技术授权费用和版税提成。ARM 有三种授权方式，分别是处理器、POP 和架构授权。目前，世界上绝大多数智能手机都依赖于 ARM 架构。据报道，中国有超过 95% 的国产系统级芯片是基于 ARM 架构。

去年（2019 年），在美国禁令下，曾传出其断供华为的消息，不过，据了解，吴雄昂后来在面对媒体时指出，ARM 从未断供华为，与海思合作正在紧密进行。

有分析人士称 ARM 中国换帅风波或许与华为有关，目前尚未得到官方确切回复。