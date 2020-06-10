中芯国际 “回归”，相比台积电还差几个联发科

受中美关系影响，芯片行业正成为风暴的正中心，而近日国内芯片公司中芯国际回归科创板，则透露出诸多信号。

6 月 1 日，中芯国际向上海证券交易所递交申报稿，6 月 4 日，上海证券交易所信息披露进程表显示，中芯国际已通过问询。从受理到问询，仅仅用了三天时间，刷新嘉元科技受理四天获得问询的纪录。不仅如此，中芯国际的募资金额也超过其他科创板企业，中芯国际招股书显示，本次科创板 IPO，中芯国际募资金额最高 200 亿元人民币。

当台积电等公司因为美国限制无法向华为供货时，「回归」的中芯国际能否成为中国公司突破美国「半导体牢笼」的有效解药？

200 亿，中芯国际「回归」

与寒武纪等首次申请上市的公司不同，中芯国际将采用「A+H」模式上市。

2004 年，成立仅四年的中芯国际在美国和香港两地实现挂牌交易，去年 5 月，中芯国际从纽交所退市后，于美股 OTC 市场进行交易。随国内融资市场利好加码，对高新技术企业愈来愈重视，中芯国际转而「回 A」。受到中芯国际通过科创板问询消息的影响，其在香港股票获得大涨。

或许很多人对中芯国际不甚了解，中芯国际在国内集成电路晶圆代工企业中，规模、配套服务较为领先。不管什么类型的芯片，企业设计出芯片图纸后，最终需要有工厂生产，即 Fabless 芯片设计公司 + Foundry 晶圆代工厂模式，中芯国际这样的企业就是将芯片的从图纸变为实物的最后一环。

据悉，中芯国际 28nm、14nm 制程产品的应用场景包括手机应用处理器、手机 SoC 芯片、物联网、机顶盒、数字电视、监控视频处理器芯片等等。

IC Insights 2018 数据显示，中芯国际在纯晶圆代工行业全球市场销售额排名第四，份额占比 6%。台积电、格罗方德、联华电子排名前三。在国内，中芯国际排名第一，市场份额 18%。次于台积电，高于华虹集团。

尤其在华为芯片业务受到新一轮限制升级后，台积电生产将不可避免受到美国管控，华为芯片代工的重任自然落在以中芯国际为代表的大陆厂商身上，其重要的战略意义不言而喻。此前，荣耀发布的 Play 4T 内置的 14nm 麒麟 710A 芯片，就是由中芯国际代工的。

由于芯片属于重资产、高投入和高回报的行业，此次回归科创板，中芯国际目标融资 200 亿元。

中芯国际主营业务主要是晶圆代工、光掩模制造、凸块加工测试等。其中，晶圆代工是主营业务的主力，所占比例在九成左右。晶圆代工的成本占比也最高，三年占比在 97% 以上，主要是制造费用带来的成本，人工、材料等成本较小。

同时中芯国际三年间研发投入占比逐年升高，研发投入构成集中在折旧费用和研究测试费用两项，且占研发投入比例最高，均在五六成之间。相应地，研发人员数量也逐年增加，从 2017 年的 10.95%，升至 2019 年的 16.02%。

在这样一个非常时期，中芯的回归牵动人心，科创板的巨量募资额之外，人们更关注的是，中芯国际是否有能力填补台积电等芯片厂商「缺位」的空白。

从 14 到 5 中芯国际还差多少纳米

从行业方面看，台积电、格罗方德处于第一梯度，联华电子、中芯国际等处于第二梯队。国内来看，台积电与中芯国际同位于第一梯队。 中芯国际招股书上有一张关于制程量产的对比表格，公司与台积电相比，制程上有四到五年的差距。



5 月，华为「晶圆受困」之后，外界普遍关注点在于，同样是「代工厂」，中芯国际与台积电的差异在哪里，未来中芯国际能否在华为芯片业务上起到至关重要的作用。

行业分析师董昀昶对极客公园（ID：Geekpark）称，「台积电、三星、中芯国际之间最大的差异是在制程上面，制程的差异代表了所有的差异，包括成本的差异」。在包括高通、三星、苹果准备推出 5nm，甚至 3nm 制程产品时，中芯国际 14nm 制程工艺，必定不能满足华为芯片高端定位的需求。

另一个差异在于良品率。尽管设备相差无几，「但是，设备只决定生产多少 nm 的芯片，半导体制造的良率，是由团队经验决定的。每家工厂的晶圆生产体系、流程是不同的。拿到 IC 设计图纸后，工厂会根据经验，安排生产制造流程。也因为经验造成良率不同，对成本影响最大。」董昀昶解释称。

公开资料显示，截止 2019 年底，中芯国际 14nm 芯片良率达到 95%，产能约 3 千至 5 千片 / 月，2020 年底或达 1.5 万片 / 月。而台积电 7nm 良率已较稳定，产能爆发，2019 年 Q4，7nm 占晶圆总收入 35%，现台积电已进入 5nm 阶段，良率超 7nm 初期，达 80% 以上。

只有新制程良率、初期用户规模达到一定程度，晶圆代工厂才能大规模量产，否则成本过高，经营现金流难以良性循环。对华为而言，即便愿意采用中芯国际更低制程的工艺，试错成本、良率、产能等也将限制中芯国际承担华为先进制程芯片制造的重担。

研发投入方面，无论是英伟达、英特尔、华为海思、台积电等头部芯片、代工厂商，还是寒武纪、中芯国际等后起之秀，投入占比几乎均在 20% 以上，差别在于营收基数的大小。基数大，研发投入高，基数小，则研发投入少。这也是拉开距离的关键点。

总体来看，华为事件对台积电长期影响有限，高通、苹果、联发科等客户可以迅速补上华为的缺口，而中芯国际何时能量产 14nm 以下制程的芯片，却是未知数。中芯国际破解芯片制造「卡脖子」，还需要很长一段路要走。