科学家：利用空气中的湿度就能生电

以色列特拉维夫大学的科学家以雷暴为起点，认为他们可能已经发现了一种新的可再生能源。在实验室实验中，该团队仅使用水和金属即可产生电压，并表示这些电池除了空气中的湿度外，什么也不用就可以充电。

这项研究的负责人科林 · 普莱斯（Colin Price）教授解释说：“我们试图利用一种自然现象：水电。雷暴中的电仅由不同阶段的水（水蒸气，水滴和冰）产生。二十分钟的云层发展是我们从水滴到巨大的放电（闪电）的过程，闪电的长度约为半英里。”

普莱斯和他的团队试图挖掘水滴的潜力，以前的研究表明水滴能够通过摩擦力使金属表面带电。同样，其它研究表明，某些类型的金属会响应空气中的湿度从而产生电荷。

该小组的实验旨在揭示两种金属在高湿度条件下如何在接地的情况下产生电压。当空气干燥时，不产生电压。但是，一旦湿度水平飙升至 60% 以上，就会开始产生电压，一旦湿度开始下降，电压便会再次消失。这些结果在自然条件下的室外实验中得到了再现。

普莱斯说：“我们试图在实验室中再生电能，发现不同的隔离金属表面会从大气中的水蒸气中积累不同数量的电荷，但前提是空气相对湿度高于 60%。” “这种情况几乎发生在以色列夏季的每天，大多数热带国家的每一天。”

根据研究人员的说法，实验表明，可以利用潮湿的空气给表面充电到 1 伏左右，他们说这离实际使用并不遥远。

普莱斯说：“如果 AA 电池为 1.5V，将来可能会有实际应用：开发可以用空气中的水蒸气充电的电池。” “在发展中国家，作为许多可再生能源，结果可能尤其重要。在发展中国家，许多社区仍然没有电，但湿度一直保持在 60% 左右。”