地摊经济一夜火了！这款微信小程序一定要试试

“地摊”这个词似乎一夜之间就火了，除了大街小巷烟火气缭绕外，现在打开微信，也能看到朋友圈里各种 “秀地摊”操作。等等…… 为啥这张图，我之前好像在哪见过？倒回去找一找，果然发现了一些端倪！原来这两位好友竟然在朋友圈里发了同一张图，除了招牌里的文字不一样外，其余的无论车子、锅、场景，竟然… 全… 都… 一… 样！！！

骚操作中透出一丝 “神奇”！

好吧，相信大家已经猜出来了，这二位肯定是用了什么 P 图神器 P 了这张照片，说到底不过是在朋友圈里转个乐子。虽说秀法低级了些，可也算玩了个新鲜，那么他们到底是如何弄的呢？

Step1. 搜索小程序

打开微信，搜索 “趣味生成器”小程序，第一个蓝色图标那个就是；

搜索小程序

Step2. 搞定小吃车

打开小程序，点击第一排右侧的 “小吃车”，进入小吃车设置页面。首次使用需要获取一下你的微信头像与昵称，点击 “允许”按钮；

找到小吃车

Step3. 修改文案

接下来将你要书写的文字填写到下方 “文字区”，点击 “生成图片”按钮，这里要注意文案的长度不能超过 7 个字；

修改文案

Step4. 保存图片

如果预览没有问题，直接点击 “保存到相册”按钮，之后发朋友圈还是发好友就随你了；

哒哒哒哒…… 出摊去了！！！

其他玩法

除了上面这个经典小吃车外，你还可以在里面找到其他一些玩法，比如摆摊证、送货车、形象店…… 所有这些都是免费生成的，操作也很简单，唯一的缺点就是广告太多了。好了，基本玩法都和大家说清楚了，具体怎么弄各位自己掂量，不多说了，我先去摆摊了……