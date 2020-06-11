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谷歌下架快手海外短视频应用 Zynn：涉嫌盗传 TikTok 视频

2020/6/11 6:41:38来源：IT之家作者：远洋责编：远洋评论：

IT之家 6 月 11 日消息  快手在海外推出的短视频应用 Zynn 已经被谷歌从应用商店下架，不过，谷歌尚未公布具体的下架理由。

据 Wired 本周报道，一些知名的 TikTok 用户表示，他们的内容未经同意就被上传到了 Zynn。一些人称，他们的账户被完全克隆，Zynn 上出现了个人资料，包括他们的名字、照片和几个月的短视频内容。甚至，这些视频似乎在该应用在美国正式推出之前就已经被上传到了 Zynn 上。

Zynn 在 5 月初登陆 iOS 和 Android 系统，并迅速登上了下载排行榜的榜首。到 5 月底，该应用已经成为下载量最大的免费 iOS 应用，并成为 Google Play Store 下载量前十名。

这种快速增长的部分原因是该应用的奖励计划，用户观看视频和招募朋友会获得现金奖励，该计划的合法性尚不明确。

一位 Zynn 发言人告诉英国《金融时报》，该应用被从 Play Store 中删除是因为 “抄袭”，并承认该公司 " 在这方面有一些失误"。自称由 Zynn 运营的社交媒体账号称，该公司 “正在与谷歌沟通，并努力尽快解决这一问题”。Zynn 还表示，已启动了一种新的方法，供用户举报内容窃取。

IT之家了解到，苹果公司的发言人则称，正在调查该应用。

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关键词：快手TikTok

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