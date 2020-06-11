Facebook 宣布解禁非医用口罩广告

北京时间 6 月 11 日早间消息，Facebook 在今年 3 月宣布禁止在其平台上投放口罩广告，而现在则称其将从周三开始允许广告主推广非医用口罩。

Facebook 在 3 月禁止投放 N95 等医用口罩以及类似医用口罩（如面罩和头巾）产品的广告，并表示此举旨在防止诈骗、误导性医疗信息、医疗物资供应短缺、囤积和哄抬价格。在当时，随着人们试图购买口罩以防范新冠病毒以及打击试图从中牟利的骗子，这些不当行为在数字广告网络和在线商店中激增。

到 3 月中旬，Facebook 称其将会禁止投放洗手液、表面消毒湿巾和新冠病毒试剂盒的广告。Facebook 周三并未取消针对这些商品的广告投放禁令。

Facebook 产品管理总监罗布 · 利森（Rob Leathern）发表博文称：“许多卫生当局现在都建议戴非医用口罩——在某些地方，人们在乘坐公共交通工具或逛商店时都需要戴口罩——我们看到，个人和各种规模的企业都在致力于满足这一要求。”

Facebook 表示，现在该公司将允许投放非医疗用口罩的广告，前提是这种广告中没有医疗、健康或预防相关消息。该公司称，非医用口罩包括手工制作的口罩、可重复使用的口罩、用家用面料或改装材料制成的口罩等。另外，Facebook 还规定，广告主需要在该公司的平台上至少有 4 个月的广告投放历史，才能发布非医用口罩广告。

受新冠病毒迅速传播的影响，网络广告公司面临着重大的挑战。近年以来，这些公司由于允许错误信息传播而受到严厉批评，此类信息主要与政治问题和选举有关。