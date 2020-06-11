纳指首次突破万点：特斯拉因 Semi 量产消息首超 1000 美元

北京时间 6 月 11 日消息，尽管美联储称在 2022 年底前将维持当前利率不变，并至少将维持当前购买债券的速度，今天美股仍然涨跌互现，纳指首次收盘时站在 1 万点上方。截至收盘，道指跌 282.31 点，跌幅为 1.04%，报收 26989.99 点；标普 500 指数跌 17.04 点，跌幅为 0.53%，报收 3190.14 点；纳指涨 66.59 点，涨幅为 0.67%，报收 10020.35 点。

美国主要科技巨头绝大多数上涨，脸书跌 0.81%，亚马逊涨 1.79%，苹果涨 2.57%，NetFlix 涨 0.1%，Alphabet 涨 0.67%，微软涨 3.71%。

中国主要科技股绝大多数上涨，网易涨 3.77%，爱奇艺涨 0.88%，拼多多涨 4.93%，微博跌 0.91%，腾讯音乐涨 1.3%，阿里巴巴涨 1.34%，京东涨 3.2%，百度涨 0.85%，趣头条跌 2.86%。

中概股股价

其他中概股涨跌不一，其中上涨的公司包括：金融界（涨 51.52%），世纪互联（涨 14.25%），信而富（涨 12.66%），凤凰新媒体（涨 12.24%），无忧英语（涨 11.11%），微贷网（涨 10.5%），宜人贷（涨 9.05%），优信（涨 8.93%），信也科技（涨 7.65%），宝尊电商（涨 5.41%），品钛（涨 4.81%），哔哩哔哩（涨 4.75%），唯品会（涨 4.7%），乐居（涨 4.42%），搜狗（涨 4.03%），乐信（涨 3.85%），跟谁学（涨 3.46%），中通（涨 3.37%），房天下（涨 3.25%），360 金融（涨 3.06%），团车（涨 2.76%），如涵控股（涨 2.57%），新东方（涨 2.39%），趣店（涨 1.83%），网易有道（涨 1.72%），新浪（涨 1.51%），蛋壳公寓（涨 1.42%），58 同城（涨 0.93%），1 药网（涨 0.86%），虎牙（涨 0.82%），荔枝（涨 0.68%），易车网（涨 0.49%），新氧（涨 0.29%）。

下跌的公司包括：金山云（跌 0.05%），好未来（跌 0.06%），汽车之家（跌 0.11%），正保教育（跌 0.12%），百世（跌 0.19%），前程无忧（跌 0.22%），迅雷（跌 0.28%），斗鱼（跌 0.34%），欢聚集团（跌 0.36%），搜狐（跌 0.51%），流利说（跌 0.69%），兰亭集势（跌 0.83%），中芯国际（跌 0.89%），富途控股（跌 1.06%），嘉楠科技（跌 1.22%），陌陌（跌 1.36%），小牛电动（跌 1.44%），触宝（跌 1.61%），UT 斯达康（跌 2.21%），寺库（跌 2.58%），华米（跌 2.59%），云米（跌 2.69%），亿航（跌 2.75%），小赢科技（跌 3.3%），携程网（跌 3.45%），蘑菇街（跌 3.7%），云集（跌 3.88%），猎豹移动（跌 4.78%），老虎证券（跌 4.81%），蔚来（跌 5.69%），途牛（跌 6.09%），简普科技（跌 6.89%），达内科技（跌 7.69%），500 彩票网（跌 7.82%），瑞幸咖啡（跌 8.16%），人人公司（跌 8.96%）。

第一季度 500 彩票网营收仅 310 万元，股价跌近 8%

500 彩票网今天发布了截至 2020 年 3 月 31 日的未经审计第一季度财报。财报显示，第一季度 500 彩票网营收为 310 万元，比上年同期的 1160 万元减少 73.3%，比去年第四季度的 860 万元减少 64%。其中 TMG 贡献的营收为 300 万元，占到总营收的 96.8%。营收同比减少的主要原因是瑞典业务的暂停和 2019 年 3 月中国体育信息服务业务的停止运营。TMG 瑞典业务暂停运营，造成商誉和无形资产减记。2019 年第四季度商誉减记达 4160 万元，今年第一季度和上年同期为 0。去年第四季度无形资产减记为 1.818 亿元，今年第一季度和上年同期为 0。今年第一季度归属于 500 彩票网的净亏损为 3680 万元，低于上年同期的 9490 万元和去年第四季度的 3.227 亿元。净亏损同比下降的主要原因是运营费用的大幅减少。在收到财政部恢复网络销售体彩业务的时间前，500 彩票网不会对外披露业绩预期。今天常规交易中，500 彩票网股价下跌 0.29 美元，跌幅为 7.82%，报收于 3.42 美元，盘中一度探底 3.22 美元。盘后交易中，500 彩票网股价一度下跌 0.12 美元。

持有华米股票的对冲基金环比减少 4 家

华米投资者需要了解的是，最近对冲基金对这支股票的兴趣在减弱。3 月底持有华米股票的对冲基金为 5 家，去年第四季度末时为 9 家，减少 44%。Insider Monkey 的资料还显示，在最受对冲基金青睐的 30 支股票榜单中，华米没有一席之地。相比之下，一年前，有 4 家对冲基金持有华米股票或看涨华米期权。尽管看好华米的对冲基金数量变化不大，但部分头部对冲基金经理增持了华米。Insider Monkey 的资料显示，GLG Partners 是持有华米股票最多的对冲基金，持有价值 930 万美元的华米股票，占到其管理资产的 0.1%; 排在第二位的是文艺复兴科技公司，持有价值 720 万美元的华米股票，占到其管理资产的 0.1%。看涨华米股票的另外 3 家对冲基金是 Millennium Management、Citadel Investment Group 和 Citadel Investment Group。今天常规交易中，华米股价下跌 0.28 美元，跌幅为 2.59%，报收于 10.52 美元，盘中一度探底 10.41 美元。

美国 / 国外科技股

其他国外科技股涨跌互现，其中上涨的公司包括：特斯拉（涨 8.97%），zoom（涨 7.59%），Salesforce（涨 4.32%），Slack（涨 3.67%），英伟达（涨 3.55%），艺电（涨 3.09%），索尼（涨 3.01%），动视暴雪（涨 2.53%），Adobe（涨 2.43%），PayPal（涨 1.94%），AMD（涨 1.86%），Pinterest（涨 1.68%），高通（涨 1.4%），英特尔（涨 1.32%），Zynga（涨 1.3%），赛门铁克（涨 1.28%），爱立信（涨 1.28%），诺基亚（涨 0.68%），Fibit（涨 0.65%），Snap（涨 0.52%）。

下跌的公司包括：博通（跌 0.09%），SAP（跌 0.12%），甲骨文（跌 0.13%），Box（跌 0.36%），Yelp（跌 0.51%），黑莓（跌 0.71%），iRobot（跌 0.89%），Spotify（跌 1.0%），eBay（跌 1.01%），恩智浦（跌 1.09%），VMware（跌 1.11%），戴尔科技（跌 1.28%），美光科技（跌 1.28%），思科（跌 1.31%），IBM（跌 1.52%），Lyft（跌 1.66%），西部数据（跌 2.05%），Twitter（跌 2.17%），摩托罗拉系统（跌 2.33%），GoPro（跌 2.37%），惠普公司（跌 3.49%），Uber（跌 4.81%），LendingClub（跌 9.2%），速汇金（跌 10.7%），Groupon（跌 13.13%）。

马斯克似乎证实 Semi 量产消息，特斯拉股价首次超过 1000 美元

在投资者信心大增和 CEO 埃隆 · 马斯克 (Elon Musk)希望商用卡车 Semi 量产报道拉动下，星期三特斯拉股价上涨 84.38 美元，涨幅为 8.97%，报收于 1025.05 美元，市值超过 1900 亿美元。马斯克似乎证实了路透社有关 Semi 将量产的报道。一名 Twitter 用户向马斯克求证泄露电子邮件真实性时，马斯克给出了肯定的回答。在另外一条推文中被问到 Semi 的生产地时，马斯克的回复是：我们将看到……。路透社刊文称，Semi 电池和传动系统将在位于美国内华达州里诺附近的超级工厂生产，其余生产任务将在其他州完成。消息称马斯克没有明确给出 Semi 量产的时间。投资公司 Wedbush 分析师丹尼尔 · 艾维斯（Daniel Ives）星期三发表投资报告称，Model 3 中国市场需求强于预期，将特斯拉目标股价由 800 美元上调至 1000 美元。与 3 月份低点相比，特斯拉股价累计上涨约 190%。特斯拉股价的上一个纪录是 2 月 4 日的 968.99 美元。艾维斯在报告中称，推动特斯拉股价上涨的基本动力，仍然是中国市场对其产品的需求。

苹果股价创新高，市值超过 1.5 万亿美元

星期三常规交易中，苹果股价上涨 8.85 美元，涨幅为 2.57%，报收于 352.84 美元，市值达到 1.529 万亿美元。星期三是苹果股价连续第 4 个交易日上涨，过去 11 个交易日中苹果有 9 个交易日上涨。苹果股价上周上涨 4.3%，创下新高，由于许多公司股价受到疫情影响，这在过去数周前对许多投资者而言是难以想象的。尽管供应链受到破坏和大量专卖店因疫情关闭，投资者对苹果受到的影响似乎 “无动于衷”。本周以来，苹果股价累计上涨 6.5%，投资者希望知道下一步它将何去何从。但苹果股票并非没有风险，它的相对强弱指数为 80，表明处于被炒高的状态，尽管并非那么严重。虽然苹果股价可能会突破 353.31 美元，但 350 美元似乎是一个合理的近期目标价。与 3 月份低点相比，苹果股价 2 月份高点要高出 123.6%。如果苹果股票继续上涨至 370 美元附近，比 3 月份低点将高出 138.2%。有分析人士认为，苹果股价可能回调至 10 日均线，甚至是 325 美元左右。经过适当整理后，苹果股价将有更大上涨空间，甚至涨至 370 美元。