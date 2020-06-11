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给好评！宇航员高度评价 SpaceX 新式宇航服：可以打五星

2020/6/11 7:38:52来源：网易科技作者：辰辰责编：远洋评论：

6 月 11 日消息，据国外媒体报道，SpaceX 在首次载人航天任务中为宇航员提供的新式宇航服也是公司创新之一，美国国家航空航天局（NASA）宇航员对其给予了极高的评价，认为可以打五颗星。

NASA 宇航员道格 · 赫尔利（Doug Hurley）和鲍勃 · 贝恩肯（Bob Behnken）是首批试穿新式宇航服前往太空的人。这也是自 2011 年航天飞机计划结束以来，美国宇航员首次从美国本土前往地球轨道。

图示：NASA 宇航员道格 · 赫尔利（Doug Hurley）和鲍勃 · 贝恩肯（Bob Behnken）

据悉，贝恩肯和赫尔利在执行航天飞机任务时多次穿旧式的 “南瓜装”发射服，而这次，两位宇航员穿上了 SpaceX 公司的全白宇航服。

赫尔利日前说 :“我敢打赌，我们已经穿脱这些宇航服好几百次了。”SpaceX 公司的宇航服是定制的，因此在训练中被广泛使用。

赫尔利补充说，因为宇航服是根据宇航员的不同体型设计的，“与被称为高级船员逃生服（ACES）的南瓜服相比，它们在失重状态下更容易进出。”当然，ACES 和 SpaceX 的新式宇航服不是为太空行走而设计的，只是用于发射和着陆。

赫尔利说，“我们必须给 SpaceX 的宇航服打五颗星。”他提到了宇航服的一些主要功能，即在 SpaceX 的载人龙飞船着火或减压时保护宇航员：“宇航服不必启动这些功能，这很好。但很明显，他们已经准备好了。”

两位宇航员都感谢了地勤人员在研发宇航服方面所做的工作，宇航服与载人龙飞船的功能也紧密贴合。手套的设计是为了更好使用航天器的触摸屏，宇航服还能够插入座位上的脐带，从而让飞船输送氧气和冷空气。

这种新式宇航服之前已经在太空中测试过。在去年进行的飞船无人测试中，一个假人穿着宇航服成功抵达国际空间站。

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关键词：SpaceX

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