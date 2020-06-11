Q1 中国光缆需求量暴降 18.6%，占全球总需求量 44%

日前，在由 FTTH 亚太理事会 (FTTH Council APAC)举办的 “FIBERTalk 网络研讨会”上，CRU 线缆主管 Michael Finch 对当前光纤光缆市场的最新情况以及未来的市场预期进行了解读。

Michael Finch 指出，新型冠状病毒疫情在全球范围内爆发，全球经济面临衰退风险，电信行业也同样不能幸免于难。为了控制疫情，各地采取了 “封锁”的防控措施，这对光纤光缆的供应造成一定的影响，但对需求的影响更大。

Michael Finch 认为，疫情影响下，运营商正经受一定的业绩和财务压力，进而影响到原先的投资和部署计划。根据最新测算，预计 2020 年全球光纤光缆的市场需求下降 3.6%，而这一数字在没有疫情下是下滑 1.9%。不过，CRU 也上调了 2021 年的市场预期，由增长 9.3% 上调为 10.5%。

产量显著下跌

2020 年 Q1，正值疫情在中国爆发，农历春节过后，大部分光纤光缆制造商推迟复工复产时间，因而在该季度，光纤和光缆的产量分别下降 27% 和 18%。不过，从第二季度开始，疫情在中国得到有效控制，光通信重镇武汉回归，Michael Finch 认为，损失的产量可以在今年剩余的时间内收回。

此外，Michael Finch 表示，2020 年，中国的裸纤市场将以去库存为主线，预计全年中国的裸纤生产量将下滑 14%，与此同时光缆的产量将减少 5%。与此同时，Michael Finch 指出，虽然困难重重，但是今年中国的众多厂商将寻求扩大出口的机会。

中国市场之外，除了美国市场，几乎所有地区第一季度的产量都出现显著下降。与此同时，由于欧洲、印度、拉美地区疫情爆发时间较晚，“封锁”时间也相对较晚，因而在第二季度，这些地区的产量仍将处于 “疲软”状态。

另外，Michael Finch 指出，在全球范围内，拥有稳固供应链（包括原材料、预制棒等等）的光纤光缆生产商均制定了出色的应急计划和缓解风险的措施，并取得了巨大的成功。

不过，光纤光缆的需求正受到较大冲击……

需求遭遇重创

Michael Finch 表示，考虑到最新的统计数据，从全球范围内来看，预计第一季度的光缆需求量同比收缩 12%-13%，跌破 1 亿芯公里，是自 2015 年第四季度以来的最低水平。

从中国市场来看，Michael Finch 指出，Q1 中国的光缆需求量处于崩溃的状态，同比下滑 18.6%。与此同时，在 2020 年 Q1，中国的光缆需求量仅占全球总需求量的 44%，而这一数字在 2018 年的同期为 53%。

不过，随着新冠病毒疫情在中国得到快速控制，同时在政策层面要求加快 5G、大数据中心等新型基础设施的建设，国内三大运营商也大幅增加 5G 相关资本开支，这些都为光缆的需求增长提供了进一步的上升空间。Michael Finch 表示，“尽管与 FTTx 相关的需求持续减弱，但资本支出的增加和对 5G 的更多关注将支持中国光纤需求增长。因而我们认为，在 2020 年剩余的时间内，中国市场将更加光明。”

可以明确的看到，中国经济复苏的迹象越来越明显，当前所有的目光都集中在中国三大运营商的招标上。在这样的背景下，CRU 上调了 2020 全年中国市场的需求预期，预计需求下降 5.7%。Michael Finch 指出，CRU 在 2 月份给出的预期是下滑 9%。

除中国市场以外的亚太地区，2020 年整体的需求仍是疲软状态，尤其是印度市场。另外，在北美市场，区域保护和 Verizon 等美国运营商资本开支增加支撑了更高的需求增长。而在欧洲市场，受制于 Q1 和 Q2 疫情的影响，需求量出现较大幅度下降。“整个欧洲以及亚太地区 5G 部署的延后，也在一定程度上影响了该地区的光缆需求量。” Michael Finch 表示。

迎接数字经济新机遇

虽然，在新冠病毒疫情的影响下，全球光纤光缆的需求不可不免的出现下滑。但从长远来看，Michael Finch 认为，2020 年新型冠状病毒的大流行有利于加速 “数字经济”的发展，进而推动光纤需求。

具体来看，疫情期间，用户上网问题备受关注。Michael Finch 表示，在印度绝大多数人口都无法接触互联网，在美国数字鸿沟进一步扩大……。“事实证明，通过这次疫情让公众意识到，电信业务是必不可少的，应被视为与其他公共事业同样重要的一项服务。”

与此同时，在疫情期间，多数人的工作方式发生了结构性的转变。灵活、远程办公的形式越来越普遍，这也造成了在 “封锁”期间，数据使用量激增。因而在未来，固网的需求至关重要，将在成熟市场重新推动全光连接。Michael Finch 预计，更多 FTTH 项目的推进将提振全球光纤的需求。