苹果 15 年大轮回：Mac 选择 ARM，正如乔布斯选择 Intel，但变数更多了

苹果 Mac 将转向 ARM 架构，已基本上成为定论。

不仅如此，连官宣的时间都已经基本上确定了：就在 2020 年 6 月 22 日的 WWDC 大会，距今只有 12 天的时间。

但是要注意：宣布归宣布，苹果并不会立刻发布一款搭载 ARM 架构处理器的 Mac 设备来供消费者购买——这个时间应该是 2021 年。

毕竟，对于苹果来说，Mac 转向 ARM 架构，其实并没有那么容易。

Mac 转向 ARM 架构，意味着什么？

2005 年 6 月 6 日，苹果公司在官网宣布了一个重磅消息：其旗下的 Mac 电脑将从 PowerPC 架构转向 Intel 的处理器架构。当时，苹果 CEO Steve Jobs 说：

我们向 PowerPC 过渡已经十年了，我们认为 Intel 的技术将帮助我们在未来十年创造出最好的个人电脑。

Steve Jobs 对 Intel 技术的预期是 10 年——但到目前为止，基于 Intel 的技术，苹果已经在 Mac 上深耕了 15 年。

其实，据了解，在苹果电脑设备的发展历程中，Mac 已经有过三次处理器核心架构调整的过程：

第一次，1984 年，从 MOS 8 位 6502 处理器系列，转向摩托罗拉 68K 架构 .

第二次，1994 年，从摩托罗拉的 68K 系列架构，转向 PowerPC 架构。

第三次，2005 年，从 PowerPC 架构，转向 Intel 的处理器架构。

可见，对于苹果来说，旗下计算机的处理器架构调整还是比较频繁的。但这次的不同之处在于，这是苹果第一次要在 Mac 中采用自主设计的处理器。

当然，这一次 Mac 转向 ARM 架构，有一个大前提：

推出 iPhone 这个产品线之后，苹果在基于 ARM 架构的 A 系列芯片上，有了大量的技术积累，并产生一系列实际产品成果。

到目前为止，最新款 iPhone 内置的 A13 Bionic 芯片堪称是业界性能最强的 ARM 架构芯片，同时在 iPad 平板电脑产品线上，苹果也对 A 系列处理器上进行了一系列的定制化探索，比如说 A9X、A12Z Bionic 等。

从近两年的情况来看，A 系列在性能上已经呈现出比肩 Mac 之势。

实际上，来自外媒 Bloomberg 的 Mark Gurman 报道称，在 Mac 拥抱 ARM 方面，苹果在 2018 年就开发出了基于 A12X Bionic 处理器的 Mac 可用芯片，并进行了内部测试，效果还很不错。

需要说明的是，Mark Gurman 是长期关注苹果公司的一位资深观察者和报道者，他在苹果公司内部有不少人脉，其发布的消息基本上可以看做是准官方的了。

目前，关于 Mac 转投 ARM 架构的最新消息，依旧来自于 Mark Gurman。

他在 6 月 9 日的 Bloomberg 报道中称，在举办于 2020 年 6 月 22 日的 WWDC 2020 上，苹果将正式宣布 Mac 拥抱 ARM 架构，这一项目的代号为 Kalamata——很快，几乎所有重要的美国科技媒体都跟进并报道了这个消息。

所以，WWDC 2020 非常稳了（除非苹果要故意打 Mark Gurman 的脸，但实在没必要）。

更改 Mac 架构，并不是容易之事

这里要说明一下，苹果在 WWDC 2020 上会宣布 Mac 拥抱 ARM 架构，但也仅仅是官方宣布而已了。

注意！苹果并不会立刻发布一款搭载 ARM 架构处理器的 Mac 设备。

根据 Mark Gurman 的报道，苹果最早计划在明年，也就是 2021 年，推出搭载其自研处理器的 Mac 设备，比正式宣布的时间要晚上一年时间。那么问题来了：

从宣布到推出，为什么要晚上一年？

这个问题，我们要继续回到 2005 年去寻求答案。

2005 年，也正是在当年度的 WWDC 上，时任苹果公司 CEO Steve Jobs 宣布：苹果将从 PowerPC 架构转向 Intel。值得一提的是，除了 Steve Jobs，时任 Intel CEO Paul Otellini（欧德宁）也来为 Mac 的这一转型站台。

当时，在 WWDC 2005 上，苹果并没有推出基于 Intel 架构的消费者新品，而是发布了一个面向开发者的 Developer Transiton Kit 系统——它其实就是一台内置 Intel 处理器和 Power Mac G5 外壳的开发原型机，售价 999 美元。

显然，它就是苹果专门提供给开发者的，目的是让开发者也从 PowerPC 转向 Intel X86，因此它在软件上也搭载了适配 Intel X86 架构的新系统 Mac OS X Tiger。

一开始，苹果允许开发者所开发的软件同时兼容 PowerPC Mac 和基于 Intel 的 Mac。

后来到了 2006 年，苹果发布了基于 Intel 处理器的 iMac 设备，它可以被开发者用 999 美元的 Developer Transiton Kit 直接换一台——可见苹果为了拉拢开发者，也是非常用心了。

实际上，Mac 的架构转型，是涉及到整个 Mac 软硬件生态变化的一件艰难之事。

除了要拉拢大量开发者从 PowerPC 转向 X86，Steve Jobs 还专门拉来了 Microsoft 和 Adobe 的支持。当然，苹果也需要 Intel 的大力软件支持——当时，Intel 为苹果专门定制了大量专属定制的软件工具，比如说：

Intel C/C++ Compiler for Apple；

Intel Fortran Compiler for Apple；

Intel Math Kernel Libraries for Apple；

Intel Integrated Performance Primitives for Apple.

当然，更不必说，苹果自己为 Mac 的处理器架构调整转型所做的大量软硬件工作了。

基于 Intel 处理器的 Mac 用户，莫慌

苹果打算把 Mac 的架构从现有的 Intel 转向 ARM，某种意义上，对于现有基于 Intel 处理器的 Mac 用户来说，似乎是一种抛弃。

但其实不必担心。

因为，Mac 要实现处理器架构转型，需要很长时间。

让我们再次回顾苹果在 2005 年宣布的那次转型——实际上，Mac 从 PowerPC 彻底转向 Intel，前后用去了相当长的一段时间。

需要说明的是，在硬件层面，在 Steve Jobs 的亲自管理和带领推动之下，苹果当时的更新进度还挺快。

2005 年 6 月 6 日官宣之后的 7 个月，也就是 2006 年 1 月 10 日，Steve Jobs 宣布了第一批采用 Intel 处理器的 Mac 设备，分别是 15 英寸 MacBook Pro 和 iMac Core Duo。

接下来半年多时间，苹果频繁更新 Mac 产品线，都是处理器架构从 PowerPC 改为 Intel。

到了 2006 年 8 月 7 月的 WWDC 2006 上，苹果宣布基于 Intel Xeon 5100 系列的 Mac Pro 和 Xserve，用来替换当时的 Power Mac G5 和 Xserve G5。

搭载 Intel 处理器的 Mac Pro

由此，当时苹果官方的 Mac 设备产品线都换成了 Intel 处理器，前后用了一年时间。

但是，在软件层面，苹果并没有非常着急——在 2007 年 10 月 26 日发布的 Mac OS X 10.5 版本上，苹果依然选择支撑 PowerPC 架构，但宣称这是最后一个支持 PowerPC 的版本。

2009 年 8 月 28 日，苹果发布的 Mac OS X 10.6 开始独家在 Intel 处理器上运行，基于 PowerPC 的硬件无法更新，但软件可以兼容（通过 Rosetta 模拟器）；2011 年 7 月 20 日，Mac OS X 10.7 正式终止了对基于 PowerPC 软件的官方支持。

前前后后，苹果用了 6 年的时间才彻底从 PowerPC 迁移到 Intel。

回顾结束可以发现，苹果即使选择调整 Mac 的处理器架构，也不会在这种要命的问题上置老用户而不顾，它会给现有 Mac 用户足够多的时间来进行硬件迁移。

或者，硬件根本无需迁移——正如 Windows 10 已经呈现出来的结果那样，通过软件层面的模拟器，macOS 也可能在 Intel 处理器架构和 ARM 架构之上同时运行。

再或者，根据知名苹果博主 John Gruber 在其博客 Daring Fireball 上发表的观点，可能到时候大多数用户都无法分辨出基于 Intel 或者 ARM 的 CPU 有什么区别。

John Gruber 说，其实这次的情况，可能跟 2005 年的有些类似：

这一过渡期，对苹果来说将是艰难的，而对 Mac 用户来说，则并不是如此。