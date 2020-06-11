马化腾每天刷 Leetcode？代码你打算写到几岁？雷军、张一鸣都曾写过代码

前几天，一张未证真伪的截图流传，图中显示马化腾几乎每天都会在 Leetcode 上提交代码。

截图还贴出一个 Leetcode 账户地址。该地址的头像已从马化腾的照片换成腾讯 logo，昵称也从 “马化腾”改为 “ponyma”。但这是否是马化腾本人的账号不得而知。

马化腾可以算得上是中国最早的一批程序员之一，如果身价超 3 千亿的他还在每天写代码，确实是 “不忘初心”。

绝大多数的互联网大佬创业成功之后，已不用再亲自写代码。

这也代表，他们已经通过写代码创造出市场最需要的产品，实现巨大商业价值。而他们曾经写出的代码，即便放到今天，也会被很多开发者交口称赞。

当然，也有人在功成名就之后，把写代码当做新的生活，从头学起——潘石屹在 56 岁生日当天，宣布开始学习 Python。

现在就来盘点一下，中国的商业大佬们曾经用代码写的故事。

马化腾——曾抄代码培养感觉

马化腾是计软专业科班出身。他曾透露，自己学编程是 “用最笨的方式去领悟”，即抄代码培养感觉。至于感觉培养得怎么样，有一个流传甚广但同样不知真假的故事：

知乎上的一个问答贴 “马化腾写代码的水平如何？”一个匿名回复如下：

曾经和 pony 一起写过代码。

当时 5 个人挤在一个只有四个位置的房间里，埋头开发，用 C++。我当时负责写一个通讯模块，有一个 bug 弄了两天，没有一点进展，下楼准备买点东西吃，消消愁。

回来发现 pony 光着膀子，捧着瓶啤酒，站在阳台，望着寂静的夜，回头冷静地和我说了句：“帮你搞好了。”

虽然没有确切材料能说明马化腾当年的代码水平，但他做码农时的勤奋是有迹可循的。2015 年 8 月，网上首次曝光马化腾写过的代码，写作日期是在 1999 年 2 月 21 日、大年初六。

他自己也曾说过，工作前五、六年，钱不是用来买书就是买电脑，“20 岁的时候我是一个非常内向的程序员。我不喜欢管人，不喜欢接受采访，不喜欢与人打交道，独自坐在电脑旁是我最舒服的时候。”

马化腾在大学毕业之后有过很长一段低头写代码的经历。

1993 年，马化腾从深圳大学毕业，进入当时的传呼机市场巨头润讯公司写软件。

1998 年腾讯成立，刚开始，为了支撑公司运营，马化腾除了写腾讯本身的业务代码，还接下许多外包项目。2018 年在接受央视采访时，马化腾称，因为当时 QQ 还没起来，没有投资，所以他们做了大量的系统继承，包括帮其他网站做网页等。

“我很多年没有写代码了，但做一些主要决策的时候，你要是写过代码，你就知道，主要是系统分析、决策、要做什么，但是你要有技术底，否则不能做判断。”马化腾曾说过有技术基础的重要性。而他的这句话似乎说明，Leetcode 上的那个 ponyma 不是他本人。

张小龙——定位是一个纯粹的程序员

对于张小龙，业界有一个评价是：即便没有微信，他也是中国最优秀的程序员之一。

从在华中科技大学学习开始，张小龙的代码就已经走在很多人前面。据张小龙的大学同学张惕远回忆，张小龙是同学中最早学习 C 语言的人，那时 C 语言才刚刚诞生。

硕士毕业的第三年，张小龙就写出一款非常成功的产品——FoxMail，并且一个人完成了前三个版本的迭代。

1997 年，FoxMail 在 Winsite 上线。同年，一位《电脑报》记者说，“只要你站在黄庄路口，大喊一声，我是 Foxmail 张小龙，一定会有一大群人围上来，让你签名。”此话也印证了 Foxmail 的成功。

之后就是进入腾讯，重构 QQ 邮箱，创立微信。即便有着接连三次的成功，张小龙给自己的定位也还曾是 “一个纯粹的程序员”。张小龙在广东的微信团队一度被称为 “全天候手机开发团队”，常常通宵搞开发。

我们无法得知张小龙现在是否会经常写代码，但可以想见，他似乎没有停下，不然也不会有 2018 年小程序的问世。

李彦宏——为检索信息写代码

李彦宏中学就喜欢计算机编程，还参加过全国青少年程序编程大赛，得过奖，但是在省级比赛中没能拿到名次。

这个经历让李彦宏觉得，全国计算机水平在他之上的人很多。一直到高考填志愿，他都没敢报计算机专业，而是去北大读了图书馆系。

但渐渐他发现如果要做图书馆系统的开发，自己比不过计算机系的学生，于是开始自学计算机课程，直接去计算机系听操作系统、数据结构的课程。

到纽约州立大学读研究生时，因为有在北大积累的信息检索知识，李彦宏的研究方向定为信息检索。很快，他在美国电子工程学会会刊上发表论文 “利用信息检索理论解决光学识别问题”，一般博士毕业论文也很难登上这本期刊。

毕业之后，李彦宏在华尔街为职业炒股人做金融新闻的检索，也曾为《华尔街日报》网络版设计实时金融信息系统。

在工作中，李彦宏终于确定自己的优势：网络编程不行，但涉及到信息检索，少有能与之比肩者，“我不再折腾网络编程，反正有很多人写。我专注在信息检索。”

1996 年，李彦宏想到解决搜索引擎作弊问题的方法，“我想到了我在北大所学的科技论文索引，科学论文通过索引被引用次数的多寡来确定一篇论文的好坏，超链就是对页面的引用，作弊网页没价值，不可能被很多网站主动超链。”超链代表别人评价你，超链上的描述是别人如何评价你。

1997 年，李彦宏提交了关于 “超链分析”的专利申请。“超链”技术现在被包括 Google 在内的几乎所有搜索引擎使用，是奠定现代搜索引擎发展趋势和方向的基础发明之一。

又过两年，李彦宏带着自己的技术，回国开始做搜索引擎，之后便是百度的故事了。

张一鸣——用代码打开社交

写代码和修电脑，是许多程序员的社交方式之一。

张一鸣自述，作为一个不怎么参与集体活动的理工男，他保持社交的方式是修电脑和编程建网站，通过修电脑还结识了自己后来的太太。后来他们的同学集会上，打招呼的方式基本都是：hi，你的电脑还是我装的。

接外包项目也让张一鸣每个月有额外的收入，“大四的时候，我每月能有超过两三千的收入，在当时，绝对是土豪。那时候，和同学一起泡实验室，熬到半夜一两点，会请大家集体去烤串。一周能吃 2-3 次。”

当年一起吃烧烤的人，后来相继进入字节跳动，成为公司的技术骨干。

现在看来，张一鸣和字节跳动取得成功，主要原因一定不是他本人的代码有多优秀。但当年因为修电脑认识的太太，又因为吃烧烤而收获的创业伙伴，何尝不是写代码的收获呢。

雷军——代码被说像诗一样优雅

2019 年，在一次和王源的访谈对话中，被问及有没有写过诗，雷军回答，“我没有写过诗，但有人说我写的代码像诗一样优雅。”

“诗一样优雅的代码”是有市场认证的。雷军在武汉大学计算机系读大三的时候，就通过写程序，赚到 100 万。毕业之后被金山求伯君当接班人培养，32 岁时，他与求伯君合著《深入 DOS 编程》一书出版发行。

（一段雷军 1994 年写的代码）

和所有优秀的程序员一样，雷军热爱编程。1996 年，雷军交给老师的一篇命题作文《程序人生》中，他写道，“当我学了一点电脑知识后，就发现电脑将是我人生的最爱”、“我爱编程这个工作，可以肯定我会干上一辈子”。

而雷军从程序员转向产品和管理，也有一个 “迫不得已”的原因。在金山 30 周年是，雷军曾说，转型的一个重要原因是，之前有一个新来的程序员，把自己多年写下来的代码硬盘格式化了。

至今，小米的一些发布会上，雷军还多次强调：“20 年前我是程序员，如今我还是程序员。”

求伯君——“中国第一程序员”

雷军的伯乐，求伯君，被称为 “中国第一程序员”，没有之一。

说第一，有时间的原因。1983 年，我国第一台每秒运算 1 亿以上的巨型计算机 “银河”在国防科大投入使用。近水楼台先得月，正在国防科大数学系读书的求伯君，担下了学校的图书管理系统软件开发的任务，4 天就开发测试成功。

当然，第一程序员的实力和勤奋更不容小觑。1988 年，求伯君加入金山，原因之一是金山承诺他可以 “专心搞软件”。当时求伯君计划要写一个汉字处理系统，最后花了 1 年零 4 个月，在医院敲完了 WPS1.0 的代码，共计 12 万 2 千行。

21 世纪初，WPS 历经几次波折，从微软手中抢回自己的市场。但就在 2002 年，求伯君又把 WPS 所有的代码都推倒重写，直到 2005 年 9 月 12 日，求伯君才写完 WPS Office 最新的 2005 版本，“如果你想要扩大 WPS 这座大厦的空间，唯一能做的，就是推倒重来。”

在求伯君的带领下，金山陆续上线《金山影霸》、《金山快译》、《金山游侠》等小工具软件，还有原创网游《剑侠情缘网络版》、《封神榜》、《春秋 Q 传》等，一度被称作中国 IT 界的黄埔军校，甚至人们想夸赞开发者水平高时，会用 “求伯君 2.0”来形容。

2011 年 11 月 18 日晚，47 岁的求伯君宣布从金山退休，办了一场隐退仪式，名为 “君之传奇”。

（2005 年，求伯君正式拜入武当三丰派门下，2011 年，求伯君在金山投资的古装剧《剑侠情缘藏剑山庄》中客串 “剑圣”）

史玉柱——写完代码还要负责推销

大多数人知道史玉柱，是因为脑白金。但他也曾是一名程序员。

史玉柱创业早期，曾一个人编写文字处理软件，代码数达到 50 万行，其中很多关键模块甚至是用汇编语言完成的。1991 年创立巨人公司，巨人汉卡前两个版本的主要代码，都是出自史玉柱之手。

不过，撇开大佬标配的代码实力，史玉柱的个人特色是非常懂得推销，无论是脑白金还是代码。

1989 年，史玉柱硕士毕业，开始创业。他第一个大卖的产品时用 9 个月开发出的 M-6401 桌面排版印数系统。当时史玉柱通过赊账的方式，在《计算机世界》杂志买下 1/4 版面做广告，使得 M-6401 销售额在两个月内迅速攀升到百万级。

这与十多年后，史玉柱花巨资在《新闻联播》和《天气预报》之间插脑白金广告，异曲同工。

此外，史玉柱大概也是在研发一线奋斗最久的大佬。

2016 年 1 月，54 岁的史玉柱回归巨人网络，将带领全公司研发高管聚焦精品手游研发。重新上班的第一天，他做了两件事：决定给研发人员加工资，平均幅度加 50%；做研发项目的立项、管理、激励等流程，重新构造。不过，可惜的是，三年后，巨人网络叫停了 300 亿的 “游戏”重构计划。

潘石屹——地产大亨初学 Python

微博认证是 “SOHO 中国（北京最大的房地产开发商）董事长”的潘石屹，已经在微博连续打卡大半年的 Python 课程学习。

截至发稿，话题 #潘石屹用 Python 解决 100 和问题 #的阅读量已达 1.2 亿。

2019 年 11 月 14 日，潘石屹发了一条微博：“今天开始我学习一门新的语言 Python，我在寻找。这也是今天给自己人生的礼物。”

那天开始，潘石屹常在微博提问 Python 相关的问题，有时也会晒一下自己的学习成果。

5 月 16 日，他发了一条微博，宣布自己参加 2020 年 04 期 NVT 全国青少年变成能力等级考试，拿到 99 分。扣掉的 1 分时因为画完图之后忘记隐藏画笔的箭头。

不仅是自己学，年初潘石屹还曾任某编程课程的推广大使，计划在乡村普及编程教育。

“我觉得每个人都应该学一学编程，因为编程的语言是科学的、严谨的。现实中很多人都把时间浪费在争吵上，许多人声音很大，但其实是没有逻辑的。而编程能训练人的思维，让人更尊重事实，更有逻辑。

灵魂拷问：你计划写几年代码？

虽然现在的互联网大佬中，也有马云这样 “因为我不懂技术，所以我们公司技术最好”的领头人。

但是绝大多数的互联网企业，要么是源起于技术咖的一个想法，要么是由技术过硬的人掌舵。

奇虎 360 周鸿祎，早早就立下 “要写十年代码”的目标，非常推崇程序员文化，曾说过要成为一个合格的程序员，怎么也要写个 10 万到 15 万行以上的代码，如果连这个量级的代码都没有达到，那说明你还不会写程序。

网易丁磊，创办网易时的 50 万元资金是他写了几年代码积攒下来的。成立网易云之后，丁磊还曾梦想在云计算上投入十亿人民币，解放全国千千万万的程序员。

搜狗王小川，在清华读书时，排队看医生还要捧着计算机的书，在搜狗可以花几年时间一级一级组建产品，能让他感到兴奋的事是 “有些问题没人能解决，你找到方法解决了”。

新浪创始人王志东，自称是 “很纯粹的软件工程师”，说程序员的目标就是要实现一个很好很实用的产品。曾创立过四通利方、新浪、点击科技。

京东刘强东，大学主修社会专业，课余时间却自学编程，还用 ASP 写出了第一版的京东。

……

这些人的创业或是成名之路其实相差甚远，但几乎所有人都有一个共同点，就是在初入编程世界时，都给自己定过 “至少做十年程序员”、“只想对着电脑写代码”、“至少写十多万行代码”之类的 “小目标”。虽然初心的保质期往往不长，但如果连初心都没有，后面的故事自然也不会发生。

最后，有个填空题，你计划至少写___年代码，写够___行。