华为畅享 20 Pro 曝光：搭载联发科天玑 820，千元 5G 新选择

近段时间以来，手机圈基本算是一年中最为冷清的时候，这是因为旗舰大战后短时间内各大厂商都在为下一款旗舰做着准备，暂时还不回有什么重磅旗舰新机的消息，亮相的多为中低端机型。现在有最新消息，继华为畅享 Z 之后，近日有知名数码博主爆料了华为旗下一款新的千元新机——华为畅享 20 Pro。

据知名数码博主 @数码闲聊站最新发布的消息显示，这款全新的机型可能会被命名为华为畅享 20 Pro，主攻千元市场，将搭载最近出现频率比较高的联发科天玑 800+（天玑 820）处理器，采用 7nm 工艺制程打造，集成了 5G Modem，CPU 为八核心设计，集成 NATT MC4 GPU，性能强悍。同时还搭载了 Mode Boost 全场景智慧天线，采用 5G 侧边独立天线设计，缓解横屏游戏时双手握姿所导致的信号衰减及断续，无论是单手打电话还是双手玩游戏，信号依然强劲。

其他方面，该机将采用 90Hz LCD 珍珠屏，后置 4800 万像素主摄，支持 22.5W 快充。至于其他方面，该博主也表示，其他主要参数和刚刚亮相不久的畅享 Z 基本一致。后者采用的是一块 6.5 英寸 2400×1080 显示屏，刷新率为 90Hz，前置 1600 万像素，后置 4800 万主摄 + 800 万 + 200 万三摄，电池容量为 4000mAh，支持 22.5W 闪充。

据悉，全新的华为畅享 20 Pro 有望在本月亮相，定位千元 5G 手机，售价预计也与畅享 Z 相近，更多详细信息，我们拭目以待。