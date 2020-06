微软 VS Code 的 Go 语言插件迁移至由 Go 团队维护

VS Code 的 Go 语言插件已成为由 Go 团队维护的项目,其 GitHub 仓库已经从 https://github.com/microsoft/vscode-go迁移到https://github.com/golang/vscode-go,在 VS Code 插件市场中的发布者也已由 "Microsoft" 变更为 "Go Team at Google"。

对于此次迁移,VS Code 团队表示由于该插件在 VS Code 中对 Go 的语言特性提供了丰富支持,因此其功能和受欢迎程度也一直在不断增长,故而需要投入更多的维护和支持。自去年 Go modules 发布以来,VS Code 团队和 Go 团队开始了紧密的合作,让插件得以支持 Go 的官方语言服务器 gopls,目前还正在改进对 Delve 调试器的支持。

从另一方面来看,迁移至由 Go 团队维护意味着此插件成为了 Go 项目的一部分,可确保 Go 社区成员能参与到项目的每一步。插件目前依赖于许多不同的工具和库,而这些工具和库均由社区维护,VS Code 团队希望与这些项目的所有者合作,以帮助减少 Go 社区的维护工作负担,并鼓励更多 Gophers 参与进来共同维护。