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微软 VS Code 的 Go 语言插件迁移至由 Go 团队维护

2020/6/11 9:04:08来源：开源中国作者：局长责编：懒猫评论：

VS Code 的 Go 语言插件已成为由 Go 团队维护的项目，其 GitHub 仓库已经从 https://github.com/microsoft/vscode-go迁移到https://github.com/golang/vscode-go，在 VS Code 插件市场中的发布者也已由 "Microsoft" 变更为 "Go Team at Google"。

对于此次迁移，VS Code 团队表示由于该插件在 VS Code 中对 Go 的语言特性提供了丰富支持，因此其功能和受欢迎程度也一直在不断增长，故而需要投入更多的维护和支持。自去年 Go modules 发布以来，VS Code 团队和 Go 团队开始了紧密的合作，让插件得以支持 Go 的官方语言服务器 gopls，目前还正在改进对 Delve  调试器的支持。

从另一方面来看，迁移至由 Go 团队维护意味着此插件成为了 Go 项目的一部分，可确保 Go 社区成员能参与到项目的每一步。插件目前依赖于许多不同的工具和库，而这些工具和库均由社区维护，VS Code 团队希望与这些项目的所有者合作，以帮助减少 Go 社区的维护工作负担，并鼓励更多 Gophers 参与进来共同维护。

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关键词：VS Code

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