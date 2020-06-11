CEO 罢免风波发酵：ARM 中国是一家怎样的公司

6 月 10 日早间传来消息，安谋科技（中国）有限公司（简称 “安谋中国”）董事长兼 CEO 吴雄昂被免职。有知情人士称 “上一周一直在焦灼状态，还涉及到法人的替换等法律手续。”因此消息暂未对外公布。

消息传出后，一石激起千层浪，在业内引发诸多争论。不过，在不到半天时间内，ARM 中国在其官方公众号上发布相关声明称：“安谋中国未发生人事变动，董事长兼 CEO 吴雄昂（Allen Wu）继续领导公司。安谋中国”作为在中国依法注册的独立法人，依照有关法律法规，吴雄昂先生继续履行董事长兼 CEO 职责。安谋中国目前运营一切正常，对中国客户和产业合作伙伴的支持和服务也一如既往。“

再次反转，罢免风波发酵

在大家以为此事尘埃落定之时，Arm 公司与厚朴投资发布联合声明。声明中，Arm 明确表示吴雄昂已被罢免。

声明指出，作为安谋中国的大股东，Arm 公司与厚朴投资最近共同在安谋中国董事会决定，罢免吴雄昂先生董事长兼首席执行官的决定符合安谋中国的最大利益。该决议于 2020 年 6 月 4 日举行的安谋中国董事会上达成，全程由位于中国上海的中伦律师事务所的指导下进行。

Arm 指出，基于举报人以及数位在职、离职员工的投诉，经过调查发现，美国公民吴雄昂的行为危害到了安谋中国的发展、公司股东以及利益相关者的利益。从多个渠道获得的证据表明，吴雄昂未对公司披露他已经构成的利益冲突，以及违反公司准则的行为。董事会认为，罢免吴雄昂是一个负责任的决定，符合道德标准，能够确保安谋中国长期稳定和业务发展。

目前，安谋中国董事会正在推进公司管理层的遴选工作，在过渡期由公司副总裁潘镇元和唐效麒担任联席首席执行官。

与此同时，在声明中，Arm 公司表态，将与厚朴投资一如既往地支持安谋中国的发展，致力于深耕中国市场、促进安谋中国生态系统合作伙伴的成功，确保 Arm IP 平台继续成为支持中国半导体产业发展的最佳选择。

一天之内，两份截然相反的声明让这次罢免风波再次发酵，显然 Arm 中国的管理层与董事会出现重大分歧。业内人士戏称，一场宫斗大戏即将上演。

据了解，吴雄昂于 2004 年加入 Arm，2007 年出任中国区销售副总裁，并于 2009 年被擢升为中国区总经理兼销售副总裁。2011 年初出任中国区总裁，2013 年 1 月升任为大中华区总裁，2014 年 1 月加入 Arm 全球执行委员会。2018 年出任 Arm 中国董事长兼 CEO。在任期间，Arm 中国区的出货量增长达到 170 倍。

Arm 中国是一家怎样的公司

查阅 Arm 中国官网，这样写道：安谋中国依托 Arm 世界领先的生态系统资源与技术优势，立足本土创新并与中国合作伙伴共同成长，致力于成为中国领先的集成电路相关产品的核心知识产权（IP）开发与服务平台，支持并推动中国电子信息产业的高速发展。

作为 Arm 在中国 IP 业务的唯一授权运营平台，安谋中国将向中国的合作伙伴开展集成电路知识产权（IP）的授权与服务；并结合中国市场需求自主研发半导体相关的 IP 产品，赋能中国智能科技创新。

根据此前的公开消息，2018 年 4 月，Arm 中国作为中方控股的合资公司正式开始独立运营。当时，软银将该子公司 51% 的股份以 7.752 亿美元的架构出售给包括中国投资公司（China Investment Corp.）、丝绸之路基金（Silk Road fund）和新加坡淡马锡控股（Temasek Holdings）在内的一批投资者。

不过，查阅企查查后，首先在股权结构上，Arm 公司是单一最大股东，持股份额达 47.33%，第二位的 Amber Leading（Hong Kong）Limited 持股 36%，Amber Leading 这家香港实体是 2018 年成立的实体，第三位是宁波梅山保税港区安创成长股权投资合伙企业持股 13.3%。可以看到，虽然中方投资团队占股 51%，但实际上多为分散股东，Arm 公司仍是 Arm 中国的实际控制人。

那么 Arm 公司与 Arm 中国有着怎样复杂的关系？此前 Arm 中国相关负责人在公开场合表示 Arm 中国是在 2018 年成立的合资公司，这是一个完全独立运营的实体。”Arm 中国是在 2018 年成立的合资公司，这是一个完全独立运营的实体。Arm 中国的目标是做本土的芯片 IP 公司。Arm 中国的使命也是逐步地推动本土研发，目标是全球标准、本土创新，也就是说会沿用并且跟全球先进的 Arm 技术保持一致的生态和尽量一致的产品规划。“

在规划本土 IP 创新的道路上，Arm 中国于 2018 年底成功自研并发布了一个名为”周易 “的 AI 计算平台，包含 Tengine 软件框架和 AI 处理单元（AIPU）。该平台不仅支持 Arm CPU、Mali GPU 以及第三方硬件，还支持边缘推理，进一步提高 AI 应用开发的生产效率。2020 年 4 月，“周易”AIPU 宣告商用落地，搭载于全志科技 AI 语音专用芯片 R329 中。

显然，Arm 中国不甘于只是做 Arm 在中国的 “独家代理商”，对外也一直强调自身为独立中国公司的身份。吴雄昂上任之后的两年多时间，Arm 中国先后推出了人工智能 IP、CPU、物联网安全三大自研产品线。在当前风起云涌的国际大环境下，Arm 中国的发展方向或许偏离了 Arm 公司想要的主航道，激化了 Arm 中国管理层与董事会的矛盾。