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猎豹移动 CEO 傅盛：尚未和谷歌、Facebook 恢复合作，海外业务承压

2020/6/11 10:47:05来源：新浪科技作者：-责编：懒猫评论：

北京时间 6 月 11 日上午消息，猎豹移动（NYSE:CMCM）昨日公布截至 3 月 31 日的 2020 年第一季度财报，总营收为人民币 5.281 亿元（约合 7460 万美元），同比下滑 51.4%。净亏损为人民币 1.046 亿元（约合 1480 万美元），而上年同期净利润人民币 710 万元。基于非美国通用会计准则，净亏损为人民币 9770 万元（约合 1380 万美元），而上年同期净利润人民币 3380 万元。

财报发布后，猎豹移动 CEO 傅盛出席分析师电话会议，他表示，受疫情和海外两大合作伙伴终止合作的双重影响，本季度猎豹的移动互联网业务面临相当大的压力。虽然一直在与谷歌和 Facebook 沟通，但截至目前还没有恢复与这两家公司的合作。这导致在海外的商业化和用户获取承受巨大压力。

面对这些压力，猎豹移动将调整策略，以稳定利润，保证充足的资金，包括：优化运营，剥离一些如 LiveMe 等非战略重点的业务；持续优化成本费用，尤其是移动互联网业务（工具和移动游戏业务）的成本费用；对 AI 业务的投入上，将资源业务中聚焦在商场服务机器人领域；对一些投资项目进行变现。

傅盛称，这些措施效果已经显现，未来将继续严格控制成本，同时提升运营效率。

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关键词：猎豹移动

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