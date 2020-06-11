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苹果 iOS 13.6 Beta 引入 Apple News 新功能：可返回上次阅读位置

2020/6/11 10:59:57来源：威锋网作者：乔纳森森森责编：远洋评论：

有用户发现，目前正在测试中的 iOS 13.6 Beta 引入了 Apple News 的新功能，该功能旨在在您开始阅读某些内容然后退出该文章或应用程序时将您的位置保存在该文章中。

在 iOS 13.5.1 和更早版本中，如果您在阅读文章时退出文章，稍后尝试返回同一篇文章的话，Apple News 应用程序会自动从文章开头重新开始。而在 iOS 13.6 中，它会重新打开到您上次停止的位置，因此您无需向下滚动即可找到上次阅读的文章部分。

据外媒 MacRumors 报道，‌Apple News‌ 应用程序大约需要三十秒钟才能注册并保存您在文章中的位置，然后才能安全退出。这不是您立即阅读的简短文章所必需的功能，但是对于较长的内容（例如 Apple News+ 杂志文章），这是一个可喜的变化。

iOS 13.6 更新似乎也为 Apple News+ 的音频功能奠定了基础，该功能将使苹果提供某些 Apple News 故事的音频版本。虽然暂时没有启用音频，但它似乎是苹果计划在不久的将来推出的功能。

除了 Apple News 更改之外，iOS 13.6 还包含了一个切换按钮，可提供对 iOS 更新的下载和安装的更精细控制，并且为健康应用程序添加了新的症状部分。

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关键词：iOS 13.6

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