ARM 中国：对吴雄昂指控莫须有，已采取法律措施

IT之家 6 月 11 日消息 针对 6 月 10 日的 “ARM 公司媒体声明稿”，安谋中国今天再次发出声明，称 ARM 公司和厚朴投资向媒体发布的 “ARM 公司媒体声明稿”对安谋中国法定代表人、董事长及 CEO 吴雄昂先生的指控完全莫须有。

IT之家了解到，昨天，作为安谋科技（中国）有限公司（简称：安谋中国）的大股东，ARM 公司与厚朴投资联合发声明，称已经达成罢免 ARM 中国吴雄昂董事长兼首席执行官的决定。声明称，经过调查发现，美国公民吴雄昂的行为危害到了安谋中国的发展、公司股东以及利益相关者的利益。

今天安谋中国的这份声明则否定了 ARM 公司的罢免声明，同时安谋中国的声明指出，公司并未召开符合程序的董事会会议，也并未产生有效的导致人事变动的法律文件。

安谋中国最新声明内容如下：

1. ARM 公司和厚朴投资向媒体发布的 “ARM 公司媒体声明稿”对安谋中国法定代表人、董事长及 CEO 吴雄昂先生的指控完全莫须有，对吴雄昂先生及安谋中国的声誉造成了极大的负面影响。我司已委托律师采取法律措施追究相关人员的法律责任。

2. 安谋中国董事会有其确定的召集程序和议事规则，违反程序进行的董事会会议不具有合法性，其结论也不应获得支持。公司并未召开符合程序的董事会会议，也并未产生有效的导致人事变动的法律文件。

3. 安谋中国前雇员唐效麒 (Phil Tang) 因严重违规行为，已经于 2020 年 5 月 26 日被安谋中国解职，他不再代表安谋中国履行任何职能。

4. 安谋中国的相关运营一切正常，我们将一如既往地向客户提供优质产品与服务。

安谋科技（中国）有限公司

2020 年 6 月 11 日

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