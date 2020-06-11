统计：“地表最强苹果分析师”郭明錤爆料准确率为 76.4%

如果你经常关注苹果新闻，那么一定不会对「郭明錤」这个名字感到陌生。

作为一名产业投资分析师，他最早从 iPhone 5 时代就开始对苹果新品进行预测，例如 2012 年他预测了 MacBook Air 将搭载雷电接口、17 英寸 MacBook Pro 产品线将被苹果取消、搭载视网膜屏幕的 MacBook Pro 将在当年的 WWDC 开发者大会上推出等爆料都被证实。

而去年十月份他还准确爆料了苹果即将推出 iPhone SE2，并且说出了 iPhone SE2 的大致配置，如形似 iPhone 8 的外观设计、内置 A13 仿生 + 3GB RAM、广角单摄、399 美元起售价等等。

将时间拨回去年年初，当时郭明錤发布了 2019 年苹果新品预测，涉及的产品线既有受广泛关注的 iPhone、iPad，也有 Apple Watch、Mac、和其他苹果配件。

当时他预测苹果将在 2019 年推出三款 iPhone，分别屏幕尺寸为 5.8 英寸、6.1 英寸、6.5 英寸的 OLED、LCD、OLED 版本，具体到产品特点，雾面玻璃背盖、双向无线充电、FaceID、电池容量提升、内置三摄是他当时给出的预测。

如今回过头来看，苹果也确实在 2019 年推出了三款 iPhone，分别是 iPhone 11 Pro、iPhone 11 和 iPhone 11 Pro Max，而且产品特性也和郭明錤的爆料大致吻合，除了在临近正式发布前被砍掉的双向无线充电功能，类似雾面玻璃后盖、电池容量提升、内置三摄等都被证实是准确的爆料。

这些准确的爆料让他并博得大量媒体关注，并一步步坐稳了「地表最强苹果分析师」的名号。

但郭明錤的爆料也并非 100% 准确，例如 2013 年他曾经预测 iPhone 5S 的 Home 键将会凸起，后来虽然 iPhone 5S 成为首部搭载 TouchID 的 iPhone，但 Home 键并不是凸起设计。

此外，郭明錤去年预测 AirPower 将在 2019 年上半年推出，但结果是后来苹果取消了整个项目（或者说是暂时搁置），这款产品也沦为「PPT 产品」，只闻其名，不见其身。

据国外一个专门追踪苹果爆料信息的网站统计，他们收集的超过一百条来自郭明錤的苹果爆料中，除了那些还未被证实的，其他信息的准确率高达 76.4%，在爆料准确率排行榜中排名第十，在爆料数量排行榜中排名第三。

如果按照这个准确率来看的话，那么今年下半年四款 5G iPhone 或许也是板上钉钉的事，郭明錤去年曾预测苹果将在 2020 年下半年推出四款采用类似 iPhone 4 直角中框设计的 5G iPhone，并且预测都将搭载 OLED 屏幕，带来更高的辨识度，而「无孔」iPhone 和 iPhone SE2 Plus 则最快在 2021 年到来。

这个预测到底准不准现在还无法证实，得等到今年秋季发布会之后才会揭晓，到时再回过头来看看这个文章，或者能让你对「地表最强苹果分析师」有新的认识。