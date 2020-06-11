张雨绮成快手电商代言人，将卖京东自营商品

IT之家 6 月 11 日消息 快手今天正式宣布张雨绮成为快手电商代言人，这是快手电商首位明星代言人。

IT之家了解到，张雨绮已经于 6 月 8 日正式入驻快手。6 月 16 日，张雨绮将在快手开启直播带货首秀，主要售卖京东自营商品，这是此前快手与京东零售战略合作的正式落地。

张雨绮，1987 年 8 月 8 日出生于山东省德州市 ，中国内地女演员，毕业于上海戏剧学院附属戏曲学校 2004 级。