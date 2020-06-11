字节跳动新任 COO 凯文 · 梅耶尔推动 TikTok 签署《反虚假信息行为准则》

6 月 11 日上午消息，字节跳动 COO 兼 TikTok CEO 凯文 · 梅耶尔（Kevin Mayer）于本周视频会见欧盟高级官员，目的是讨论解决社交平台上的虚假信息问题。

6 月 10 日，欧盟专员蒂埃里 · 布雷顿（Thierry Breton）发推文说他与梅耶尔进行了 “良好的交谈”。他补充道，“作为娱乐了数亿人的内容平台，TikTok 在打击虚假信息上扮演着重要角色，尤其是在抗击疫情上。”

布雷顿敦促互联网主要平台签署欧盟的《反虚假信息行为准则》（以下简称《行为准则》），以 “解决假新闻的传播并提高透明度”。2018 年发布的《行为准则》，主要内容是要求互联公司采取措施应对在线虚假信息。Facebook、谷歌、微软和推特目前都已自愿签署该准则。

据 CNBC 报道，在凯文 · 梅耶尔的推动下，TikTok 日前也已签署了《行为准则》。

“TikTok 是一个鼓励积极向上和创造性表达的平台，维护社区安全是我们优先考虑的问题。”字节跳动欧洲政府关系与公共政策总监提奥 · 伯特伦（Theo Bertram）说：“我们致力于打击虚假信息，为此在技术和审核团队方面加大了投入的力度，并推出了一些应用内功能，比如新冠疫情虚假信息报告功能。我们也在提升那些有权威信源的可靠信息的权重，并制定了一系列策略（比如禁止政治类广告）防止虚假信息的扩散。”

伯特伦强调，行业合作与透明度的提升，对于打击网络虚假信息的传播至关重要。