又一家旅游企业因疫情倒下，世界邦旅行网停止运营

6 月 11 日下午消息，疫情对旅游行业的冲击再次显现，多位世界邦旅行网员工在社交媒体上表示，因受疫情影响，公司将停止运营。

专注出境自由行 疫情冲击巨大

世界邦旅行网创立于 2012 年，一直以来专注于出国自由行市场。世界邦旅游集团旗下包括：世界邦旅行网、走遍世界国际旅行社（北京）有限公司，世界邦国际旅行社（北京）有限公司；以及走遍世界（北京）信息技术公司和世界邦（北京）信息技术公司。

根据官方介绍，世界邦汇聚全球 1000 多名旅行达人，公司活跃用户超过一千万，“行程大师”等手机客户端激活用户超过 600 万；旅游服务及资源覆盖欧洲、美洲、大洋洲、亚洲、非洲等地区的六十多个国家、数千个城市。

今年初，国内爆发了新冠肺炎疫情，由于隔离政策导致旅游业一度停滞；随着国内疫情得到控制，海外多个国家又大规模爆发了疫情。今年上半年，旅游企业的日子可谓十分不好过，而专注于出国自由行市场的世界邦旅行网，更是遭受毁灭性的打击。

多位世界邦旅行网员工在社交媒体上晒出公司办公地照片、以及员工合照，称因疫情影响公司将停止运营，并互相道别。世界邦旅行网 CEO 赵新宇也发布朋友圈称：盼君珍重，来日方长。

新浪科技今日尝试拨打其客服电话，一直处于无人接听状态。

实际上，世界邦旅行网的关闭早已出现端倪。今年 5 月就有消费者在其官微上质疑：“你们公司是倒闭了嘛？电话永远打不通，微信联络群永远不回复，倒闭了你也发个通告呀。”

还有消费者在黑猫投诉平台上反映，2019 年全款交费 44339 元至世界邦旅行网旗下公司，报名参加 2020 年 4 月 25 日出发 5 月 5 日返程共计 11 天的法国意大利瑞士自由行行程。2020 年初新冠肺炎疫情爆发，航班在出发前一个月已经被取消，目的地法国意大利瑞士全面封锁禁止入境，2 月起跟公司协商退款事宜，并于 3 月在作人员指导下申请全额退款，但截止到 5 月底依然不退款，世界邦旅行网公司电话打不通，工作人员也联系不上。

不是孤例 已有多家旅游企业倒闭

世界邦旅行网的关闭不是孤立。今年 2 月，出境游服务机构百程旅行网发布内部通知，称因新冠肺炎疫情影响，资金不能维系公司继续运转，决定关闭公司并启动清算准备。值得注意的是，百程旅行网还是新三板挂牌企业。

百程旅行网创始人兼 CEO 曾松此前在接受媒体采访时表示，公司债务过高，在疫情影响下，旅游消费需求几乎为零，公司已经无法支撑。他还表示，不能确定下一步是否会有更多中小型旅游业公司支撑不住。

今年 3 月，携程投资的单体酒店轻连锁品牌无疆酒店宣布将停止运营，全体员工解除劳动合同。

实际上，受到影响的不只是这类中小规模的旅游企业。携程、美团旅行、途牛等头部企业也遭遇了艰难时刻。

从今年一季度的财报数据来看，携程、美团酒旅、途牛三家企业的营收和利润都出现同比下滑。

不过随着国内疫情得到控制，国内旅游业正在恢复之中。即将到来的端午节、中秋节、国庆节等节日，有望进一步刺激旅游业的复苏。

然而全球疫情目前仍旧不明朗，因此专注出境游的企业、以及在海外拥有业务的企业，在较长一段时间内还将笼罩在疫情的阴影之下。