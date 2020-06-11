一波有三折，一文看懂 Arm 中国的 “换帅”风波

2020 年科技圈 “大戏”一场接一场，这回轮到了全球领先的半导体知识产权（IP）厂商 Arm 公司和 Arm 中国合资公司安谋科技（以下简称安谋中国），双方上演了一场 “董事会罢免 CEO，公司不认”的戏码。

安谋中国陷入换帅风波

在故事开始前，我们先明确，Arm 公司和安谋中国是两家不同企业。安谋中国是 Arm 在中国建立的合资公司，根据天眼查信息，Arm 公司为安谋中国第一大股东，持股 47.33%。



传言四起，安谋中国 CEO 被免职？

6 月 10 日，据 21 世纪经济报道，安谋中国执行董事长兼 CEO 吴雄昂被免职，安谋中国董事会已任命 Ken Phua（新加坡籍）和 Phil Tang（中国籍）为安谋中国的临时联合首席执行官，接替吴雄昂担任董事长兼首席执行官。

该报道还引援了知情人士的消息：“上一周一直在焦灼状态，还涉及到法人的替换等法律手续。暂时还没有对外公布”。

对于这件事，澎湃新闻也进行了报道，6 月 4 日安谋中国召开一次董事会，在这次董事会上吴雄昂被罢免了公司董事长和 CEO 的职务。但这次董事会吴雄昂本人并没有参加。随后，吴雄昂拒绝接受董事会的罢免决定。

这时又有一位消息人士对澎湃新闻表示，有人举报吴雄昂有不当行为，主要是财务违规、利益冲突等，随后公司董事会解雇了吴雄昂，并将继续调查吴雄昂的不当行为。

所有消息汇聚一处，眼瞅着就差官宣了。

击破 “传言”，安谋中国第一封声明

然而就在 6 月 10 日午间，“第一折”出现了。

安谋中国通过官微发布声明，直接否定了此前 “传言”。声明称，安谋中国表示公司并未发上人事变动。同时强调安谋中国作为在中国依法注册的独立法人，依照有关法律法规，吴雄昂继续履行董事长兼 CEO 职责。安谋中国目前运营一切正常，对中国客户和产业合作伙伴的支持和服务也一如既往。

安谋中国的第一封声明

声明一出，几乎粉碎了此前所有传闻。按照正常套路，事情到这也就结束了，先有传闻，然后官方辟谣，一切归于平静。但事情并没有按照剧情发展。

快速打脸，Arm 公司与厚朴投资联合声明

就在安谋中国声明发布后的几个小时，Arm 公司联合厚朴投资发布了一份新的声明，称二者共同在安谋中国董事会决定，罢免吴雄昂董事长兼首席执行官的决定符合安谋中国的最大利益。同时指出，该决议于 2020 年 6 月 4 日举行的安谋中国董事会上达成，全程由位于中国上海的中伦律师事务所的指导下进行。

故事 “第二折”由此开始，这份声明直接打脸安谋中国，不仅承认此前 “罢免传闻”，还将决议时间写得明明白白，就是 6 月 4 日。

Arm 公司与厚朴投资联合声明

同时声明指出，基于举报人以及数位在职、离职员工的投诉，经过调查发现，美国公民吴雄昂的行为危害到了安谋中国的发展、公司股东以及利益相关者的利益。而且证据确凿，所以董事会认为，罢免吴雄昂是一个 “负责任的决定，符合道德标准，能够确保安谋中国长期稳定和业务发展”。

吴雄昂被 “罢免”后，公司过渡时期交给公司副总裁潘镇元和唐效麒组成的联席首席执行官，而安谋中国董事会正在推进公司管理层的遴选工作。Arm 公司与厚朴投资将一如既往地支持安谋中国的发展。

这份声明虽然是 Arm 公司和厚朴投资联合发布，但依然以安谋中国大股东、董事会的名义发出，看上去非常官方。事情至此，就变成了官方打了官方的脸。

再次反转，安谋中国的第二封声明

如果你以为事情到这就结束了，那可能是你太年轻，毕竟说好了还有 “第三折”。6 月 11 日上午，安谋中国通过官微等各个渠道发布了第二封声明，直接怼回了 Arm 公司的联合声明。

这份声明直接点明，Arm 公司和厚朴投资的联合声明对安谋中国法定代表人、董事长及 CEO 吴雄昂的指控完全莫须有，而且对吴雄昂先生及安谋中国的声誉造成了极大的负面影响。并且已经委托律师采取法律措施追究相关人员的法律责任。

这只是第一步，第二步直接否认 6 月 4 日的董事会，称其 “违反程序”，“不具有合法性”。如果当天的董事会不具有合法性，那么最终的结论也就没有意义。总之，没有法律意义。

更有意思的是，安谋中国表示唐效麒 （Phil Tang） 因严重违规行为，已经于 2020 年 5 月 26 日被安谋中国解职，他不再代表安谋中国履行任何职能。一路看下来的小伙伴应该注意到了，这个唐效麒就是 Arm 声明中组成的联席首席执行官的那位。

又打了 Arm 公司一巴掌。

安谋中国第二封声明

经过这样的 “连环巴掌”，最后安谋中国表示相关运营一切正常，将一如既往地向客户提供优质产品与服务。

安谋中国是一家怎样的公司？

讲到这，事情已经非常明朗了——安谋中国和 Arm 公司打起来了，就 “是否罢免吴雄昂一事”没能达成共识。文章开头提到，安谋中国是 Arm 在中国建立的合资公司，后者拥有 47.33% 的股权，那是否就有权罢免安谋中国的 CEO 呢？

我们先来看 Arm 公司的一些背景信息。2016 年，软银以 320 亿美元的高价收购了 Arm，当时是以借贷、抵押的方式进行，因此被视作一场豪赌。2018 年，软银又宣布，把 Arm 在中国的子公司 51% 的股权出售给中国投资者，作价 7.75 亿美元，买方是中国投资公司（ChinaInvestmentCorp。）、丝绸之路基金（SilkRoadfund）和新加坡淡马锡控股（TemasekHoldings）在内的一批投资者。

也就是说 Arm 在中国的子公司股权一半以上已经分散出去。到了 2018 年 4 月，Arm 中国的合资公司正式开始运营，主体就是安谋科技（中国），吴雄昂任执行董事长兼 CEO。

吴雄昂曾在公开场合表示：“Arm 中国已经是一家中国公司，一家深圳本土公司，欢迎大家加入 Arm 中国”。如今从天眼查的信息来看，安谋中国的最大股东仍是 Arm 公司，而中方投资者虽然占股 51%，但是股权相对分散。

这也解释了为何 Arm 公司的声明要联合厚朴投资。事实上，这个厚朴投资来头也不小。

科技部网站资料显示，2017 年 1 月，由中投公司、丝路基金、新加坡淡马锡、深业集团、厚朴与 ARM 共同发起设立的厚朴 - Arm 创新基金（简称 “厚安创新基金”）在北京正式成立启动。由 Arm 及厚朴投资共同负责管理，落户深圳。

同年 5 月，Arm 公司和厚安创新基金在北京签署合作备忘录，计划在深圳成立合资公司，目标是把合资公司建设成为国内重要的、由中方控股的集成电路核心知识产权（IP）开发与服务平台，也就是安谋科技（中国）。

换句话说，厚朴投资对于安谋中国的创立起着重要的作用，同时对于 Arm 中国也有着重要话语权。

安谋中国独立运营后，把 “做本土的芯片 IP 公司”作为目标，使命是逐步地推动本土研发，目标是全球标准、本土创新。吴雄昂上任之后的两年多时间，安谋中国推出了人工智能 IP、CPU、物联网安全三大产品线。

如今这件事已经变为 “第一大股东要罢免公司 CEO”的戏码，背后体现着 Arm 公司和安谋公司之间的矛盾。显然安谋中国想要拥有独立自主的控制权，而 Arm 公司并不想放手，于是吴雄昂就成为了双方的 “必争之地”。