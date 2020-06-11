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FreeBSD 宣布采用 LLVM 衍生版新社区行为准则

2020/6/11 17:24:29来源：开源中国作者：-责编：骑士评论：

FreeBSD 社区宣布接下来项目将采用新的从 LLVM 衍生而来的行为准则（Code of Conduct，CoC）。

此前 2018 年对于 CoC 的调查中，FreeBSD 开发者给出的反馈是：

  • 94％ 的开发人员相信项目中尊重沟通很重要；1％ 的人不同意

  • 89％ 的人认为 FreeBSD 应该欢迎所有背景的人；2％ 反对

  • 73％ 的人表示行为不好的人应从项目中剔除，不论他们的技术贡献如何；9％ 反对

  • 35％ 的人不满意 2018 年通过的行为守则，34％ 保持中立，30％ 表示满意

今年 6 月，通过审查其它开源行为准则，FreeBSD 核心团队进行了新一轮调查，不过将问题限定为：采用 LLVM  衍生的 CoC 还是 Go  衍生的版本，亦或是保持不变。结果是 63％ 的人赞成采用 LLVM 衍生的行为准则。

通过前后两次社区开发者的调查，FreeBSD 最终采用了基于 LLVM 的 CoC。该 CoC 要求社区开发者：

  • 友好耐心

  • 热情好客

  • 体贴

  • 相互尊敬

  • 对他人友善，并注意不要乱说话

  • 持不同见解时多换位思考

具体内容可以查看：https://www.freebsd.org/internal/code-of-conduct.html

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关键词：FreeBSDLinux

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