FreeBSD 宣布采用 LLVM 衍生版新社区行为准则

FreeBSD 社区宣布接下来项目将采用新的从 LLVM 衍生而来的行为准则（Code of Conduct，CoC）。

此前 2018 年对于 CoC 的调查中，FreeBSD 开发者给出的反馈是：

94％ 的开发人员相信项目中尊重沟通很重要；1％ 的人不同意

89％ 的人认为 FreeBSD 应该欢迎所有背景的人；2％ 反对

73％ 的人表示行为不好的人应从项目中剔除，不论他们的技术贡献如何；9％ 反对

35％ 的人不满意 2018 年通过的行为守则，34％ 保持中立，30％ 表示满意

今年 6 月，通过审查其它开源行为准则，FreeBSD 核心团队进行了新一轮调查，不过将问题限定为：采用 LLVM 衍生的 CoC 还是 Go 衍生的版本，亦或是保持不变。结果是 63％ 的人赞成采用 LLVM 衍生的行为准则。

通过前后两次社区开发者的调查，FreeBSD 最终采用了基于 LLVM 的 CoC。该 CoC 要求社区开发者：

友好耐心

热情好客

体贴

相互尊敬

对他人友善，并注意不要乱说话

持不同见解时多换位思考

具体内容可以查看：https://www.freebsd.org/internal/code-of-conduct.html