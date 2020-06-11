市值碾压丰田的特斯拉，承包了美股、A 股韭菜们的颅内高潮

2020 年疫情发生后，全球汽车市场一直处于飘摇不定的状态。

特斯拉加州工厂 3 月停摆后，其有关产能的数据一直被投资者们视为重要指标，随着马斯克逐步与各地政府敲定复工协议，Model 3、ModelY 等重要车型的生产工作回到正轨。即便如此，因一名员工确诊，纽约电池板工厂的生产许可似乎又将陷入与工会漫长的谈判与纠纷。

与之形成鲜明对比的，是上海经信委不惜余力的帮助国产 Model 3 上下游 8 家供应商复工复产的举动。正所谓一面天堂，一面地狱。一系列停产、复工的事件串联起来，似乎让马斯克这个 “洋女婿”意识到，大洋彼岸的中国可能才是电动车批量生产与销售的终极法宝。

图 |2019 年特斯拉上海工厂开工时 马斯克被记者拍成了 “乡村企业家”的感觉

奇迹总是来得这么突然。

美东时间 2020 年 6 月 10 日，是值得被马斯克与丰田章男共同铭记的一天，因为在过去几个小时的交易时间里，TSLA（$190B）的市值超过了昨日的世界第一丰田汽车（$181B）。这里所谓的 “历史性”，是因为 TSLA 发展至今仅有 17 年历史；而在二战时期捣腾航空发动机而发家的老大哥丰田，转眼已经到了 87 岁 “高龄”。

图 | 丰田章男（左一）正驾驶公司新车 Supra 在赛道测试

这一反差，像极了《后浪》的现世演绎，满打满算的马斯克今年才 49 岁，属于企业家里对于 “年轻”的定义范畴。

然而普通人对股价的理解是公司的业绩、也就是赚钱能力的实际反映。那么作为一家电动车制造商，特斯拉在过去一段时间的销量如何呢？

1、

根据 EV Sales 的数据显示，今年 4 月特斯拉在全球的销量为 14793 辆，而今年 3 月全球销量为 60131 辆，环比减少了超过 75%。

据乘联会数据，5 月国产 Model 3 销售 11095 辆，环比增长 205%，占到国内 5 月新能源整体销量的 15.8%。

与此同时，马斯克并不满足于这样的成绩，以至于他在 2020Q1 电话会中表示，上海工厂将继续提升产能至 20 万辆 / 年。

一家调研机构认为国产标准续航版 Model 3 的成本至多在 19 万元，如果年内特斯拉推出在工信部新车申报的磷酸铁锂电池版本的国产 Model 3，这个数字会继续下探，进而触及自主新能源品牌的原本就不坚挺的神经。

2、

如此优秀的销量与盈利水平，是否和 TSLA 的业绩成正比呢？不一定。近期美股科技股的迅猛增长，完全与价值投资的节奏背道而驰。

原因在于，美联储为了增加市场流动性，采取了远低于通胀速度的利率政策，甚至直接印出 2.2 万亿美元购买国债。

然后，在 6 月 5 日 “假非农”的引导下，标普 500 期货指数飙升至 3200 点，抹平了今年的所有跌幅。“假非农”的影响极具持续性，6 月 10 日美股收盘，纳斯达克指数突破 10000 点，相对 3 月最低点上扬了惊人的 40%。

企业停工、失业率高涨，是谁在计提未来的收益、奋不顾身的接盘呢？根据 5 月 2 日的一项统计，美国失业救济金领取人数达到 2283 万人。

图 | 华创证券《美联储各派立场下的资产价格将如何演化？》

失了业、拿到钱做什么？买股票呗。另一项统计，指出美国各州在 3 月起逐步发放救济金后，购买达美、美航这类业绩受疫情重创的股票的散户暴增，这一增涨在 6 月 3 日达到高潮。（回想此前巴老爷子嚷嚷航空股回暖、绝不会抛售时那平静的神情，真的是老奸巨猾）

特斯拉作为脍炙人口的资产标的，已成为美股散户投资者 “小茅台”。如果最初那批领取救济金朋友在 3 月中旬 “抄底”特斯拉，留到昨天的话已手握 170% 的浮动收益。

3、

然而马斯克对股价的兴趣不大。除了发射载人火箭，新一代 ModelY 也似乎在紧锣密鼓的准备在上海量产。

前不久，有消息称佛利蒙特工厂为量产 ModelY，不惜关停并改造一条 Model 3 生产线作为代价。

图 | 特斯拉佛利蒙特工厂

无人机航拍图显示，特斯拉上海工厂二期工程部分厂房主体建筑已经建成，整个项目即将进入全面封顶阶段，而这条正是 Model Y 主力生产线。如果不出意外预计，二期工厂明年一季度可以实现量。

受美股 TSLA 影响，今天 A 股特斯拉概念集体飘红，Q1 扣非净利润减少 674% 的车载空调供应商奥特佳涨超 9%，Q1 亏损 1400 万的常铝股份涨 9.9%。

正所谓，国内投资者很容易被一家上市公司的财务报表所迷惑，然而在疫情的洗礼下，我们可能正在哄抢那些已被计提未来半年、甚至一年收益的公司股票。

当然，这种情形在金融市场并不罕见。所以，特斯拉车子固然卖的好，但股价仍可能是一个在大放水环境中杯弓蛇影，读者们谨慎投资。