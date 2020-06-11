微软 Visual Studio Code 1.46 稳定版发布

Visual Studio Code 1.46 稳定版已发布，更新亮点如下：
对可访问性的改进 - 使用键盘控制状态栏导航变得更方便
更灵活的视图和面板布局 -可在侧边栏和面板中对视图进行移动和分组操作
固定编辑器的 Tab - 可帮助标记重要的文件：固定的 Tab 始终在非固定的之前；如果打开许多 Tab，它们不会滚动到视图之外；使用诸如 “关闭其他标签页”之类的命令时，它们不会被关闭；即使打开 Tab 的数量超过设置限制，它们也不会被关闭
添加 GitHub remotes - 使用 Git: Add Remote... 命令可将 GitHub 仓库作为 remote 添加到本地仓库
改进自动调试配置的体验 - 保存和修改生成的调试配置
JavaScript CommonJS auto imports - 如果 VS Code 检测到正在使用 CommonJS 样式的 JavaScript 代码，auto imports 会使用 require 而非 import
对 JS/TS 的重构操作保留换行符 - 在重构操作中保留重构源代码的原始格式
同步设置（预览功能） - 新增 “同步机器和数据”视图来管理偏好设置
GitHub Issue Notebooks - 运行 GitHub issue 查询并在自定义的 Notebook 中显示结果
支持 Windows ARM64 - 新增 VS Code Insiders ARM64 builds
VS Code at Build 2020 - 关于使用技巧的演讲、远程开发和 VS Code 的历史
详细更新内容和下载地址查看 https://code.visualstudio.com/updates/v1_46