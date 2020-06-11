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微软 Visual Studio Code 1.46 稳定版发布

2020/6/11 18:56:15来源：开源中国作者：局长责编：骑士评论：

Visual Studio Code 1.46 稳定版已发布，更新亮点如下：

  • 固定编辑器的 Tab -  可帮助标记重要的文件：固定的 Tab 始终在非固定的之前；如果打开许多 Tab，它们不会滚动到视图之外；使用诸如 “关闭其他标签页”之类的命令时，它们不会被关闭；即使打开 Tab 的数量超过设置限制，它们也不会被关闭


详细更新内容和下载地址查看 https://code.visualstudio.com/updates/v1_46

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关键词：Visual Studio CodeVS Code

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