微软 Visual Studio Code 1.46 稳定版发布

固定编辑器的 Tab - 可帮助标记重要的文件：固定的 Tab 始终在非固定的之前；如果打开许多 Tab，它们不会滚动到视图之外；使用诸如 “关闭其他标签页”之类的命令时，它们不会被关闭；即使打开 Tab 的数量超过设置限制，它们也不会被关闭