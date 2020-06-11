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iPhone 12/Pro 要来了，苹果 9 款新手机出现在认证数据库中

2020/6/11 20:07:27来源：IT之家作者：骑士责编：骑士评论：

IT之家6 月 11 日消息  欧亚经济委员会数据库对苹果公司的智能手机新品进行了更新，预期的 iPhone 12/Pro 阵容也出现在列表中，总共有 9 个新型号标识符。

iPhone 12 系列的新型号标识符为 A2176，A2172，A2341，A2342，A2403，A2407，A2408 和 A2411。这其中包括了 iPhone 12、iPhone 12 Pro、iPhone 12 Pro Max 等型号。

据报道，这些新 iPhone 运行的是 iOS 13。相同事情曾经也发生在前几年的欧亚数据库列表中。苹果通常会多次提交具有相同规格产品，但会使用不同的系统版本。因此，我们希望这些机型标识符在几个月后会再次出现，但会与 iOS 14 关联。

IT之家此前报道，预计苹果将在今年晚些时候发布四款新 iPhone 12，包括两款配备 5.4 英寸和 6.1 英寸显示屏的‌iPhone 12‌机型和两款配备 6.1 英寸和 6.7 英寸显示屏的‌iPhone 12‌ Pro 机型。预计所有这四个型号都将配备 OLED 显示屏、5G 支持和小刘海缺口，而有传言称 iPhone 12 Pro 型号将获得 LiDAR 传感器（激光雷达）。

据台湾电子时报 DigiTimes 报道，苹果将于 6 月底完成即将推出的 iPhone 12 系列 “EVT”或 “工程验证与测试”阶段的第二阶段，并于 7 月开始生产 iPhone 12/Pro 手机

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关键词：iPhone 12iPhone 12 Pro苹果

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