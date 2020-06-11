微软 .NET 5.0 Preview 5 发布：改进 RyuJITJIT编译器

.NET 5.0 Preview 5 发布了，此版本带来了一些小的新特性和性能改进，目前需要使用 Visual Studio 2019 16.7 才能体验到 .NET 5.0，macOS 的尚不支持 .NET 5.0。

RyuJIT改进

RyuJITJIT编译器有一些改进，包括：

新的，可移植并且更快的尾调用 helper 实现。

ARM64 硬件 intrinsics 实现

实现 ASIMD Extract Insert ExtractVector64 ExtractVector128



实现 ASIMD 扩大、缩小、饱和 intrinsics



添加 VectorTableList 和 TableVectorExtension intrinsics



支持 arm64 intrinsic CreateScalarUnsafe()



Vector64.Create() 与 Vector128.Create() 的 ARM64 intrinsic 支持



通过 arm64 intrinsics 优化 BitOperations.PopCount()

在影响正则表达式编译的情况下提高了 JIT速度

使用新的硬件 intrinsics BSF/BSR 改善了英特尔架构性能

实现 Vector{Size}.AllBitsSet

本地导出

已经为本地二进制文件启用了导出功能，该功能的构建块是托管对 UnmanagedCallersOnlyAttribute 的 API 的支持。

此功能是创建更高级别体验的基础，它使开发者能够：

暴露自定义的本地出口。

不需要像 COM 这样的高级互操作技术。

跨平台工作。

将 System.DirectoryServices.Protocols 扩展到 Linux 和 macOS

添加了对 System.DirectoryServices.Protocols 的跨平台支持，System.DirectoryServices.Protocols 是比 System.DirectoryServices 更底层的 API ，并且可以启用更多方案。System.DirectoryServices 包含仅 Windows 的概念 / 实现，因此制作跨平台并不是一个显而易见的选择。这两个 API 集都支持控制和与 LDAP 或 Active Directory 之类的目录服务服务器进行交互。

此外，此版本还预告了 .NET 6 将删除内置的 WinRT（Windows Runtime） 支持。.NET Core 3.0 中添加了对 WinRT interop 的支持，这是添加对 Windows 桌面客户端框架（Windows Forms 和 WPF）支持的一部分。不过开发团队将在 .NET 5.0 中提供 C#/WinRT 工具链替换内置的 WinRT 支持。完整发布公告查看：

https://devblogs.microsoft.com/dotnet/announcing-net-5-0-preview-5