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微软 .NET 5.0 Preview 5 发布：改进 RyuJITJIT编译器

2020/6/11 20:46:19来源：开源中国作者：-责编：骑士评论：

.NET 5.0 Preview 5 发布了，此版本带来了一些小的新特性和性能改进，目前需要使用 Visual Studio 2019 16.7 才能体验到 .NET 5.0，macOS 的尚不支持 .NET 5.0。

RyuJIT改进

RyuJITJIT编译器有一些改进，包括：

  • 新的，可移植并且更快的尾调用 helper 实现。

  • ARM64 硬件 intrinsics  实现

    • 实现 ASIMD Extract Insert ExtractVector64 ExtractVector128

    • 实现 ASIMD 扩大、缩小、饱和 intrinsics

    • 添加 VectorTableList 和 TableVectorExtension intrinsics

    • 支持 arm64 intrinsic CreateScalarUnsafe()

    • Vector64.Create() 与 Vector128.Create()  的 ARM64 intrinsic  支持

    • 通过 arm64 intrinsics  优化 BitOperations.PopCount()

  • 在影响正则表达式编译的情况下提高了 JIT速度

  • 使用新的硬件 intrinsics BSF/BSR 改善了英特尔架构性能

  • 实现 Vector{Size}.AllBitsSet

本地导出

已经为本地二进制文件启用了导出功能，该功能的构建块是托管对 UnmanagedCallersOnlyAttribute 的 API 的支持。

此功能是创建更高级别体验的基础，它使开发者能够：

  • 暴露自定义的本地出口。

  • 不需要像 COM 这样的高级互操作技术。

  • 跨平台工作。

将 System.DirectoryServices.Protocols 扩展到 Linux 和 macOS

添加了对 System.DirectoryServices.Protocols 的跨平台支持，System.DirectoryServices.Protocols  是比 System.DirectoryServices  更底层的 API ，并且可以启用更多方案。System.DirectoryServices 包含仅 Windows 的概念 / 实现，因此制作跨平台并不是一个显而易见的选择。这两个 API 集都支持控制和与 LDAP  或 Active Directory 之类的目录服务服务器进行交互。

此外，此版本还预告了 .NET 6 将删除内置的 WinRT（Windows Runtime） 支持。.NET Core 3.0 中添加了对 WinRT interop 的支持，这是添加对 Windows 桌面客户端框架（Windows Forms 和 WPF）支持的一部分。不过开发团队将在 .NET 5.0 中提供 C#/WinRT  工具链替换内置的 WinRT 支持。完整发布公告查看：

https://devblogs.microsoft.com/dotnet/announcing-net-5-0-preview-5

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关键词：.NET微软

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