6.12 红包&省赚日历：京东手机神券狂欢，天猫红包第一波结束

今年的电商 618 已经拉开大幕，本文整理了 2020 年京东 618 每日大促会场和活动预告日历，希望能在大家尽情剁手的同时帮你省下一大笔银子。
• 京东京享红包（每天点此 3 次）
• 天猫超级红包（每天可抢 3 次、12 日第一波使用结束）
• 天猫超级让利专场（弹窗多抽 3 次、做任务再抽 2 次）
领完天猫红包后（限 App 端），大家记得点击右侧悬浮窗【618 消费券】，每天 10 点起可再领 1 张消费券，此券可与所有优惠叠加使用哦~
小编与同事实测领到 100-20、300-30 元券，叠加使用相当划算。
6 月 12 日，京东活动主题是手机狂欢日，活动内容包括：每天抢 2020 神券、至高 24 期免息、狂撒千万购机京贴、买 5G 手机办号卡送 10 万京豆、以旧换新最高补贴 1618 元、请你吃必胜客霸王餐等，明日活动重点是品质手机、电脑数码、3C 家电等品类，爆款不止 5 折，好物低至 9.9 元，好物价保 30 天，无需等待 618 巅峰狂欢，现在即可入手了。
此外，明日天猫 618 超级红包可继续领 8 次，第一波使用结束（点此查看活动规则），5 月 29 日至 6 月 12 日期间领取的红包都将在 12 日后过期失效，错过可惜，勿忘领取和使用。12 日品类狂欢活动主题是还是家居母婴用品狂欢。
12 日重点活动会场
|会场
|优惠详情
|狂欢主会场
|每满 300 减 40，爆款 24 期免息
|手机狂欢
|抢 2020 元神券，爆款 24 期免息
|电脑数码
|爆款 5 折限量抢，最高 24 期免息
|家电百亿补贴
|抢千台 5 折，24 期免息
|家电会场
|头号京贴每满 300 减 40
|居家好物
|领券满 199 减 100、满 400 减 100
|超级百亿补贴
|秒杀爆品疯狂优惠
|实时热销榜
|最火的热销单品
618 重点活动预告
|日期
|重点活动
|6 月 13 日
|3C 生活日
|6 月 14 日
|京东国际狂欢
|6 月 15 日
|医疗保健
享受美好生活
|6 月 16 日
|珠宝饰品
钟表神券日
家电高潮期
图书大促
|6 月 17 日
|超级直播
|6 月 18 日
|巅峰盛典
电脑数码
家装建材
|6 月 19 日
|全品类返场
|6 月 20 日
|小龙虾单品日
今日热销爆款
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