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微软被打脸！用 AI 取代众多编辑，结果一上任就认错人

2020/6/11 22:38:54来源：大数据文摘微信公众号作者：牛婉杨责编：骑士评论：

上周，Business Insider 报道称，微软开始对编辑下手了！据报道，在微软新闻的国际团队中，美国约有 50 名编辑被开除，英国约有有 27 名被开，取而代之的正是 AI。  这不，微软的 AI 编辑就上线了，然而有趣的是，这位编辑刚上岗没多久，就闯了祸，仿佛变身朱丹，认错了人。  微软 MSN 新上任的 AI 编辑本想发布一则关于英国少女乐队 Little Mix 成员 Jade Thirlwall 遭遇种族歧视的故事，没想到配图却用了另一位成员 Leigh-Anne Pinnock 的照片，场面一度十分尴尬。

AI 编辑混淆了 Little Mix 的 Leigh-Anne Pinnock（左）和 Jade Thirlwall（右）

被正主发现后，Thirlwall 赶紧发了一篇 Instagram 来提醒大家注意这个错误，她写道：“@MSN，如果你想复制粘贴来自其他媒体的文章，你可能需要确保你用的图片是正确的。”

Jade Thirlwall 在 Instagram 发表的关于批评 MSN 新闻服务的文章

她补充道：“这种倒霉事总是发生在我和 @leighannepinnock 身上，这几乎已经成为一个流传已久的笑话了…… 你竟然不能从一个小组的四个成员中区分出两个混血女生，这让我很生气…… 你应该可以做得更好！”

据《卫报》报道，这个错误是由微软的新自动化系统造成的。上月末，这家科技巨头解雇了数十名 MSN 的编辑。这些编辑的任务不是撰写报道，而是从其他媒体中挑选文章，放在 MSN 的主页上。

目前尚不清楚造成这一错误的确切原因，但考虑到该系统的自动化特性，有可能是由于通讯社提供的图片贴错了标签造成的。

如果是人在编辑是不会出现这种情况的，巧的是微软在上个月刚刚解雇了数十位编辑，简直是被被 “啪啪打脸”。

微软的一位发言人告诉《卫报》：“我们意识到这个问题时，就立即采取了行动，更换了错误的图片。”

MSN 的员工表示，他们无法阻止 AI 从外部新闻网站选择想要编辑的新闻，而且即使员工删除了 AI 发布的不妥当的新闻，AI 编辑还可能否决他们，甚至尝试重新发布。

一名员工对其人工智能产品声誉受损的事情深感担忧：“眼下有这么多反种族主义抗议，现在不是犯错误的时候。”

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关键词：微软编辑

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