微软正式宣布 Win10 商店 PC 游戏支持 Mod

IT之家6 月 11 日消息 此前，外媒报告称，Windows 10 上的 Xbox（Beta）应用程序现在可以显示哪些游戏支持 mod 的安装。今天，微软正式宣布，适用于 Windows 10 PC 的 Xbox（Beta）应用现已启用对支持 Mod 游戏支持，并列出了一小部分受支持的游戏。

如先前报道，微软没有提供自己的 mod 发行平台，而是使用 “自带许可 mod”的方法，因此你可以在其他位置下载你的 mod，并将其应用于支持的游戏。微软还提供了可以通过 Microsoft Store 购买的，已经支持 mod 的游戏列表，包括《尘埃拉力赛 2.0》，《模拟农场 17》，《超越光速》，《《Into the Breach》》和《MudRunner》。微软表示，它正在与伙伴合作，以便随着时间的推移为更多游戏提供 Mod 支持，而且免费的《梦幻之星 Online 2》似乎也已经支持它们。

下面的视频，可指导你完成在所选游戏中启用和使用 mod 的过程：

IT之家此前报道，除了对 mod 的支持之外，最新版本的 Xbox（Beta）应用程序已从 Electron 迁移至 React Native，它将提供更好的性能，微软表示，Xbox（Beta）内存使用率应降至先前版本的三分之一左右。

此外，微软还在努力提高 PC 上 Microsoft Store 游戏的下载速度，某些地区可能已经体验到。但是，它们可能还需要一段时间才能广泛被使用。