美股狂泻，五大科技巨头市值一夜缩水近 2700 亿美元

北京时间 6 月 12 日消息，周四，美国股市经历了自 3 月份以来最惨烈的一天。美股五大最有价值的科技企业市值缩水超过 2690 亿美元。

微软是最大的输家，股价下跌超过 5%，市值缩水超过 800 亿美元。Facebook 股价也下跌了 5% 以上，苹果股价则下跌了 4.8%。谷歌母公司 Alphabet 收盘下跌 4.29%，亚马逊下跌 3.38%。

几乎所有的科技股都未能逃过暴跌的命运，其中思科大跌 7.91%，IBM 大跌 9.1%，但视频通讯软件 Zoom Video 则逆势小幅上涨 0.5%。由于新冠病毒大流行迫使人们远程工作，今年迄今该公司股价已上涨了 226%。

美股周四大幅收跌，道指跌逾 1800 点，三大指数跌幅均超过 5%。美联储对未来经济的黯淡预期及美国多州疫情二次爆发的迹象令市场承压。恐慌指数大涨逾 50%。道指收盘跌 1861.82 点，或 6.90%，报 25128.17 点；纳指跌 527.62 点，或 5.27%，报 9492.73 点；标普 500 指数跌 188.04 点，或 5.89%，报 3002.10 点。

根据约翰 - 霍普金斯大学（Johns Hopkins University）的数据，美国的新冠肺炎确诊病例已超过 200 万例。