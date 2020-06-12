Python 3.9.0b3 已可用于测试

Python 发布了 3.9.0 的第三个测试版本。先前的 Beta 2 中有一个漏洞，即无法执行 urllib.request.urlopen，因为它由于一项 bug 而找不到根证书。

3.9.0b3 是五个计划的 Beta 版本中的第三个。2020 年 8 月 10 日起将进入发布候选阶段。官方表示，目标是在 Beta 5 之后不更改 ABI，并且在第一个候选版本 3.9.0rc1 之后尽可能少地更改代码。

新版本可在此下载： https://www.python.org/downloads/release/python-390b3/

Python 3.9 的下一个预发行版本将是第四个 beta 版本 3.9.0b4，计划于 2020-06-29 发行。

3.9 系列的主要新特性包括：