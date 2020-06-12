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Python 3.9.0b3 已可用于测试

2020/6/12 7:36:07来源：开源中国作者：xplanet责编：懒猫评论：

Python 发布了 3.9.0 的第三个测试版本。先前的 Beta 2 中有一个漏洞，即无法执行 urllib.request.urlopen，因为它由于一项 bug  而找不到根证书。

3.9.0b3 是五个计划的 Beta 版本中的第三个。2020 年 8 月 10 日起将进入发布候选阶段。官方表示，目标是在 Beta 5 之后不更改 ABI，并且在第一个候选版本 3.9.0rc1 之后尽可能少地更改代码。

新版本可在此下载： https://www.python.org/downloads/release/python-390b3/

Python 3.9 的下一个预发行版本将是第四个 beta 版本 3.9.0b4，计划于 2020-06-29 发行。

3.9 系列的主要新特性包括：

  • PEP 584，Union Operators in dict

  • PEP 593，灵活的功能和变量注释

  • PEP 602，Python 采用稳定的年度发布节奏

  • BPO 38379，垃圾收集不会阻止复活的对象

  • BPO 38692，  添加了 os.pidfd_open，它允许进程管理

  • BPO 39926，Unicode 支持已更新至版本 13.0.0

  • BPO 1635741，在同一进程中多次初始化 Python 时，它不再泄漏内存

  • 使用 PEP 590 vectorcall 加速了许多 Python 内置函数（范围、元组、集合、frozenset、列表）

  • 许多标准库模块（audioop，ast，grp，_hashlib，pwd，_posixsubprocess，random，select，struct，termios，zlib）现在都使用 PEP 384  定义的稳定 ABI

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关键词：Python

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