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数据记录出问题，索尼中国宣布召回并免费更换部分高端 SD 卡

2020/6/12 7:58:40来源：IT之家作者：懒猫责编：懒猫评论：

IT之家6 月 12 日消息  昨日，索尼中国发布了《关于免费更换部分索尼 SF-M  系列 / SF-M  系列 TOUGH 规格 / SF-G 系列 TOUGH 规格 SD 存储卡的通知》。

索尼表示，其发现在配合使用具有视频速度等级（Video Speed Class）的相机（相机兼容 V60/V90 等视频速度等级）进行视频拍摄时，部分索尼 SF-M  系列 / SF-M  系列 TOUGH 规格 / SF-G 系列 TOUGH 规格 SD 存储卡会发生记录数据被破坏或者数据无法被正确记录的状况。如果用户对象范围内的 SD 存储卡出现上述状况，索尼表示将进行免费更换。

对象范围产品型号

SD  存储卡

“SF-M  系列”

SF-M64/T2

SF-M128/T2

SF-M256/T2

▲ 正面标识有 “V60”、“R:277MB/s”和 “W:150MB/s”的 SD 存储卡为本次通知对象范围内的机型。

“SF-M  系列 TOUGH 规格”

SF-M64T/T1

SF-M128T/T1

SF-M256T/T1

“SF-G  系列 TOUGH  规格”

SF-G32T/T1

SF-G64T/T1

SF-G128T/T1

IT之家了解到，索尼表示将在 2020 年 6 月 11 日起至 2022 年 3 月 31 日提供免费更换的服务，且该公告只适用于中国（大陆地区）。

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关键词：索尼

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