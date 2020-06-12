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Python 和 Go 成为年度最受欢迎的黑客工具榜首

2020/6/12 8:58:03来源：开源中国作者：xplanet责编：懒猫评论：

网络安全公司 Imperva Cloud WAF 近期分享了其在 2019 年一年内针对网络安全事件的观察。对数据进行聚类分析后，他们得到了如下结论：

按工具来分类，Python 依旧是大多数黑客的首选武器，紧接着是使用量增长迅速的 Go 语言；再其次是 WinHttp 库，该库主要由 Windows 上运行的 .net 和 CPP 使用；Shell 工具（如 cURL、wget 等）也榜上有名。浏览器也是常用的攻击工具。

根据 GitHut 2.0  给出的统计信息，Python 和 Go 都在 2019 年的前五大语言中占有一席之地。于是，Imperva 公司又将目光聚焦到了 GitHub 上的网络安全项目。GitHub 虽然未对存储库进行直接分类，但 Security 主题下拥有超过 8,500 个与安全相关的库，而这些库中的主要语言分别为：长期排在第一位的 Python，其次是 Java、JavaScript 和 PHP，最后是 Go。前四位毫不令人意外，而 Go 是在 2019 年首次取代了基于 Shell 的代码，进入 top 榜。

Imperva 公司创建了一个图表，用以显示 2019 年受每种工具攻击的网站所占的百分比。数据显示，大多数网站每个月都会受到 Python 的攻击，而 30-50% 的网站会受到其他上述工具的攻击。

接下来，该公司又对两种最常见的攻击——XSS 和 SQLi——以及通过 Go 和 Python 使用这些攻击的尝试进行了观察。值得注意的是，到 2019 年底，Go 在两种类型的攻击中都赶上了 Python。不过，判断这种趋势是否会持续还为时过早，但 Go 变得越来越流行是毋庸置疑的。

另外，每种主要攻击类型的工具分布如下图：

如图所示，Python 是 RCE/RFI、文件上传和数据泄漏中占比最大的工具，而 Go 在常规自动攻击中更强大。

根据 IP 查看工具使用的来源国家 / 地区如下图：

中国使用 Python 的比其他任何国家都多，而 Go 是印度的首选工具。

意料之外的是，使用工具进行攻击的 IP 数量与该工具引起的安全事件数量之间没有强烈的关联。这部分可以通过工具所涉及的攻击类型来解释。通过查看事件与 IP 之间的比率，也可以进一步验证该假设。例如，可以轻松用于浏览器模拟的低请求率工具，其 IP 比率非常低。相比之下，Go 和 Python 等可产生大规模攻击的工具的 IP 比率则高得多。

该公司在近期关于网络安全的研究中，还带来了以下发现：

  • DDoS 攻击的数量和规模不断增加

  • 来自云服务的攻击增长

  • 机器人流量也在上涨

  • 另外，随着疫情的缓解，网络攻击带来的流量又开始恢复和增长

详情可查看报告原文：https://www.imperva.com/blog/python-and-go-top-the-chart-of-2019s-most-popular-hacking-tools/

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关键词：Python

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