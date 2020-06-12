网易上市当晚，丁磊 90 分钟带货 3200 万，还有未完成的首播

丁磊将直播带货的时间选在了周四——一个工作日的晚上，这很罕见。

这天也是网易在港交所二次上市的日子，丁磊为此破例发了一封洋溢青春热血的致股东信。然而 11 日当天，丁磊并没有像阿里巴巴张勇一样出现在港交所上市现场的敲钟仪式，而是留在杭州远程敲钟。新闻稿上这张微胖、笑盈盈的脸，晚上 8 点准时出现在了快手直播间。

如果细数过去那些知名 CEO 的首次带货，他们都会将直播时间选在周五，线上卖房的京东零售 CEO 徐雷、只谈文学和梦想的李彦宏、卖出 76 亿的董明珠、频繁翻车的罗永浩，大多在周五晚开播。

这次，丁磊精明地避开了跟同行们的正面较量，踩着当天网易赴港上市的热度跟流量，搭上直播带货的最后一班车。跟快手其他带货的主播一样，卖猪肉、卖鸡爪的丁磊，在直播间亲切地叫着" 各位老铁老板"。

在 10 点前后，丁磊悄然离开了直播间，由搭档华少和蛋蛋完成了当晚的直播，丁磊可能是唯一一个播到一半就消失的带货 CEO。当晚，网易严选发布数据，在直播的前 90 分钟，丁磊带货共 3200 万元。

港交所上市

昨天，网易员工收到了两封全体邮件。一封是关于网易在香港二次上市：《见证网易二次上市，相信热爱的力量》；一封是关于 CEO 丁磊直播带货：" 今晚 8 点，来直播间看丁老板分享热爱好物"。

上市和带货，是网易当天的两件大事。

丁磊在杭州远程敲钟

在杭州的上市庆典上，网易 CEO 丁磊携 8 名员工和用户敲钟，露出标志性的" 丁式微笑"。上台致辞时他说道，"（网易）在香港上市是全新的起点"。

11 日上午 9 点 30 分，网易（9999.HK）正式在香港联交所鸣锣上市，开盘价 133 港元，较发行价 123 港元上涨逾 8%。

网易的确站在了一个新的起点。作为最早赴美上市的互联网企业，上市 20 年，股价较发行价增长超过 90 倍。上市当日，网易市值突破 4100 亿人民币。

作为 2020 年第一家在港二次上市的企业，网易的表现为接下来的中概股回归热潮开了个好头。在公开招股期间，网易获大幅超额认购。参与认购的总金额近 5000 亿港元，香港公开发售的部分获得了 360.53 倍认购。

20 年前，丁磊 29 岁，带着只有 229 名员工的网易奔赴纳斯达克上市。

2000 年赴美上市的互联网公司被委以重任，他们是中文互联网从无到有的象征，同一年登上纳斯纳克的网易、搜狐、新浪，他们所代表的门户网站模式，也被认为是中文互联的最具商业潜力的公司。

网易的主营业务几经变迁，丁磊身价也几度起伏，网易曾因股价长期低于一美元被纳斯纳克宣布停牌。

最早的邮箱和门户网站的营收式微，2001 年入局游戏，网易找到了持续增长的引擎，丁磊身价暴涨，2003 年，32 的丁磊曾以 68.3 亿人民币成为了中国最年轻的首富。

如今网易的业务遍布游戏、电商、教育硬件、音乐流媒体、媒体、邮箱。《梦幻西游》、《阴阳师》、《魔兽世界》等长线游戏为网易带来了丰厚的回报。

网易赴港上市的招股书显示，在刚刚过去的第一季度，网易核心游戏业务占公司整体营收的 79%。在外界眼里，网易俨然是一家不缺钱的游戏公司。

从财报的营收结构就能看出，业务贡献上，网易的流媒体音乐、教育、电商都是围绕" 游戏" 这颗心脏输血的。而今天的股价和成绩，也是 20 年来，网易不断剥离、调整的结果。

随着邮箱、媒体业务不断边缘化，网易推出了多个颇为叫好的产品，包括博客、LOFTER 等。在 2009 年推出了未央猪，2013 年推出网易云音乐；2015 年，上线网易考拉，进军跨境电商；2016 年，网易严选横空出世。

而到了 2018 年，网易裁撤了直播、博客、相册、金融等多项业务，并将包括漫画、文学、蜗牛读书与 LOFTER 在内的网易文漫事业部的业务整体打包，出售给 B 站。

2019 年年初，丁磊将游戏、电商、教育和音乐划为网易的四大战略。随着网易" 考拉" 作价 20 亿美元出售给阿里巴巴，网易有道在纽交所上市，丁磊将目光将转回自营品牌电商" 严选"。

在上市敲钟之后，CEO 转身进入快手直播间，为" 严选" 直播带货，这很符合丁磊事必躬亲的行事风格。

未完成的首播

晚上八点，丁磊准时出现在了快手直播间。画面里的丁磊满脸堆笑，跟他一起同框直播的，还有主持人华少、辛巴的徒弟" 蛋蛋小朋友"，但是丁磊并未完成他的首场直播，而是在中途离开了直播间。

丁磊在直播间带货

直播间里的丁磊没有 CEO 的局促，更像是一个本色出演吃货，从小龙虾、山西陈醋到鸡汤，丁磊在介绍这些产品时如数家珍：" 养了 10 个月以上的猪更好吃"、" 小龙虾冷的比热的好吃"、" 午餐肉不要切，用勺子直接吃"。除了网易严选的自营产品，有道教育的硬件也在本次带货的行列。

值得注意的是，丁磊在快手卖货的客单价并不低，纵观上架的产品，除了 49 元的短袖，丁磊推荐的零食均在 90 左右，电子产品则在 1000 元左右。另外，10 点过后，丁磊便提前离开，由华少和蛋蛋介绍，直到直播结束，丁磊仍未回到直播间。

疫情期间，直播带货" 长" 在了风口，随手打开一个应用，遍地都是直播带货吆喝的 CEO。风口上的抖音、快手、淘宝直播，都迎来了最具数量级的" 大佬" 们。

回看近期加入直播行列的 CEO，带货和品牌营销密不可分。唯一一个没有带货的李彦宏，则带了一个更大的" 货"——百度的知识直播业务，直播次日百度市值上涨 120 亿。

就在网易宣布丁磊直播带货的当日，搜狐 CEO 张朝阳完成了首场直播带货。在介绍了 5 款产品之后，他驾着一辆奥迪汽车扬长而去，这一度被认为是植入直播中的品牌广告。直播结束后，张朝阳也并按照惯例发布" 带货战报"。不可否认的是，CEO 带货已成为品牌的营销行为。

比起张朝阳的随性，丁磊的直播带货本身大于营销，直播间共推荐了 42 件商品，从短袖到按摩椅不等，丁磊还推荐网易有道词典笔、网易未央猪等自己多次亲自站台的商品。其中，被媒体多次报道的网易" 未央猪" 价格为 99 元 4 包。

如果说董明珠带货是因为疫情导致线下销售渠道受挫，而自有渠道的网易严选，带货则有更多的目的。短视频直播风头正盛，网易趁着上市的东风，吸引外部流量。只不过由于主场在快手，在前两次抽奖时，另一边同步开播的网易严选上，有用户抱怨" 严选没有抽奖，被老板抛弃了"。

严选用户抱怨" 被老板抛弃了"

而事实上，网易严选已成为网易仅存的电商独苗。2016 年 4 月份，网易严选正式上线。丁磊曾信誓旦旦的说：" 要让电商业务再造一个网易"，而 4 年过去，网易的电商之路并不顺利。

丁磊曾多次为网易严选站台，在网易严选平台上，有丁磊私房推荐栏目。此前在世界互联网大会上，丁磊也曾多次推荐网易严选的商品，用网易未央猪招待朋友。

然而网易做电商并不像做游戏一样得心应手。网易考拉遭遇了增速放缓、毛利率低、库存严重的问题，最终以卖身阿里终局。而主打高性价比好货的网易严选，成立四年也没有成为中国的无印良品，淘宝心选、京东京造、小米有品也在迅速追赶。

并且，去年 10 月，严选做出一项重大的人事调整：严选事业部总经理刘晓刚辞职，网易初创团队成员梁钧接任，并直接向 CEO 丁磊汇报。

倚重什么业务，就为它站台，这是丁磊一贯的风格——他曾为了网易云音乐一场电音相关的活动，现身 DJ 台打碟；豁出脸面为游戏宣传扮演卡通角色；在公开场合抗议某些公司对音乐版权的垄断。

总之，在镜头前，丁磊是一个合格的推销者，对自家的产品如数家珍、娓娓道来。而把为严选带货当作上市的庆祝，可见丁磊对电商业务的重视。如何在下一个十年不掉队，除了游戏，网易必须讲出新的故事。