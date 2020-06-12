美IT巨头捅刀：HPE 就华为禁令向英国施压，鼓吹 “更开放”5G 网络

据 Light Reading 报道，美国IT巨头惠与（HPE）针对作出将华为排除在英国 5G 市场之外的决定，对鲍里斯 · 约翰逊（Boris Johnson）首相施加了额外的压力。

在一封日期为 6 月 7 日的信件中，其英国和欧洲业务董事总经理马克 · 沃特斯（Marc Waters）称，新的 5G 选择意味着 “将潜在不安全技术包含在英国网络中的理由更少”。

尽管这封信没有指名道姓，但在其提到 “不安全技术”之际，英国政界人士和美国官员正敦促英国政府出于所谓 “安全”理由禁止华为。尽管华为已经多次否认对它的指控。

今年 1 月，英国政府提出了一项折中方案，华为可以参与该国网络建设，但被设置了 35% 的 5G 网络和全光网络占有率限制，同时还被排除在核心部分之外。

对于批评者来说，这还远远不够。但是严重依赖华为设备的英国运营商表示，彻底禁止华为的做法将危及英国的 5G 前景，迫使它们在拆换成本上花费 “数亿美元”。

他们补充说，禁止这家中国供应商将损害移动基础设施市场的竞争。据估计，华为、爱立信和诺基亚三家占到移动基础设施市场总销量的 80% 左右。

如今，沃特斯已加入到其他美国公司的行列，将 “更开放”的 5G 网络定位为潜在解决方案。他写道 :“5G 标准被有意设计为促进供应的多样性，构建标准的开放方式——Open5G——内在地为运营商在建设基础设施时提供更多选择。”

美国软件开发商，诸如 Altiostar 和 Mavenir，正在推广一种称为 “open RAN”的概念，希望通过减少无线接入网中半专用设备的使用来激发竞争。倡导者称，这些接口使服务提供商过度依赖大型运营供应商，并阻止了替代方案的使用。

但持怀疑态度者认为，open RAN 尚未做好大规模商用部署的准备，并且与华为、爱立信和诺基亚开发的产品相比表现不佳。

作为促进发展的最新努力，Altiostar 和 Mavenir 宣布，他们已经就开发兼容 open RAN 规范的美国产无线设备联合起来。两家公司表示，其目标是在今年 6 月底之前提供 “全套”FCC 频段无线设备，并将在 2021 年第一季度之前为市场提供更广泛的产品。

但是，即使在 open RAN 社区内部也存在怀疑。Parallel Wireless 首席执行官史蒂夫 · 帕帕（Steve Papa）表示：“要想与华为的 5G 竞争，这个行业需要投入资金的地方是支持 Massive MIMO 无线设备半导体创新，以实现比华为更低成本且更节能。”

作为一种增强性能型的 5G 技术，Massive MIMO 被运营商视作 open RAN 的致命弱点。

“如果爱立信和诺基亚正在努力与华为的无线产品竞争，我们就不能指望 O-RAN 神奇地通过使用爱立信和诺基亚目前所使用的相同半导体来解决这个问题。”帕帕说。

虽然不是无线接入网市场的主要参与者，但惠与确实以 Edgeline 品牌提供用于无线基站的服务器。它还在 3 月份宣布以核心网产品进入 5G 市场，并有望在下周提供其计划的最新信息。

它是最近几家表示将在这个市场中发挥作用的公司之一，其他公司包括日本 NEC 和美国软件巨头甲骨文（Oracle）。

在写给约翰逊的信中，沃特斯表示，“如果没有政府主导的行动，5G 的应用将会放缓，因为业界仍不确定是继续使用传统供应商，还是投资开放平台”。

他敦促首相召集一次技术提供商和运营商峰会，讨论他称之为 “一个更加安全和多样化的电信市场”的选择。