小米米家直流变频循环扇上市：10 米超远送风，预售价 299 元

IT之家 6 月 12 日消息 6 月 12 日米家直流变频循环扇新品上市，米家直流变频循环扇拥有强劲风路系统，实现室内空气循环流通，可以有效解决多种室内环境问题。目前已于 6 月 12 日 0 点在小米商城、小米有品平台开启预售，预售价 299 元，官方售价 349 元，感兴趣的IT之家小伙伴可以关注一下。

米家直流变频循环扇拥有 10 米聚能直吹风，强劲风路系统，风量高达 18 立方米 / min。拥有强劲风力可以快速使室内的空气流通，设计风力集中吹出，实现 “搅动”空气的效果，不仅可以使室内空气变得舒适自然，亦可以配合开窗使用，加速通风除醛，保证室内的健康呼吸。

米家直流变频循环扇采用直流无刷电机，在不同转速的切换中无卡顿问题，大倾角轴流扇配合聚能长轴风筒，高速运转切割空气，平稳同时急束风力。5 挡自然风调节，模拟自然风算法，大倾角扇叶描绘柔和风线，跟风扇一样舒适使用。

米家直流变频循环扇采用全自动立体摆头的设计，可以令整屋变得通透，即使不是在南北通透房型，也能享受到流通的空气。摆头角度没有盲区，左右 120°，上下 90° 大广角全自动立体送风。空气大循环均匀冷暖，平衡室内温湿度。与空调配合使用，能够迅速使冷 / 暖气充分循环，将室内温度迅速流动起来。

米家直流变频循环扇支持通过米家 APP 即可远程操控，支持小爱同学语音控制及米家其他智能产品进行联动控制。1 度电就能享受 40 小时舒适风感。直流无刷电机额定功率低至 24W，低噪省电，5 挡风速、5 挡定时，随心调节适合自己的风速以及使用时间。

米家直流变频循环扇顶部还设计便携提手，还配置儿童锁，贴心保护安全，避免小孩误触。低电压配置，安全防护，安心使用。

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