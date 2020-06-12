冒着疫情抢修网络却被反 5G 愚民们辱骂：英国电信工程师自述魔幻经历

自从疫情期间英国封锁以来，5G 阴谋论从英国开始逐渐泛滥，不仅荷兰、爱尔兰等欧洲国家基站遭殃，美国的 5G 基站也遭遇大规模破坏。

当地许多电信工程师都无辜 “躺枪”。阴谋论者总是将新冠病毒的传播与 5G 网络的安装联系起来，甚至有人声称，5G 网络削弱了免疫系统，这才使得病毒肆虐增长。

无论如何，5G 阴谋论的诞生像是为人们找到一个发泄的出口，那些对阴谋论深信不疑的人开始了极端的行为，不仅焚烧、破坏基站，甚至开始攻击那些维护网络的工作人员，大声侮辱、死亡威胁、施暴 ...

据 The Verge 共享的数据，自 3 月 30 日以来，已有 200 多起针对电信工程师的虐待事件，90 多起袭击移动基础设施的纵火事件。

Naveed Qureshi 是一位电信工程师，在英国电信集团（BT Group）的子公司 Openreach 工作，他的工作是保证铜线和光缆绵延数英里而安全无虞。每天早晨，他要登录 Openreach 应用程序，接收指定区域的工作列表，有时他需要爬上电线杆进行抢修。

然而疫情期间，一心工作的 Qureshi 竟然无辜 “躺枪”，这到底是怎么回事，来一起看看吧~

在信号塔上修复故障时无辜被骚扰，担心阴谋论者会做出过激行为

四月的一个星期二，Qureshi 正在一个信号塔上修复故障时，一个女人开始质问他在做什么，显然，她是一位 5G 阴谋论的信奉者。

这位女士开始对辐射和微波大谈特谈，宣扬电磁信号对人体有害，而 5G 信号会像酸腐蚀一样分解血细胞。她展示了大量统计数据来支持自己的论点，其中的大部分内容 Qureshi 都从社交媒体上流传的阴谋论信息中了解过。

她夸口说自己实实在在读过这方面书籍。即使 Qureshi 在这项工作中受过专业训练，他仍然知道与这位女士争论是徒劳的。他提出的任何观点都将被她用自圆其说的理论进行否定——Qureshi 就是全球阴谋的一部分。

伦敦 Openreach 电信工程师 Naveed Qureshi 是数十名因 5G 冠状病毒阴谋而被攻击的工程师之一

通常，Qureshi 喜欢公众（尤其是小孩子）对他工作的好奇心。当他在机柜上工作时，人们总是会提出问题。有时他们还会好奇地停下脚步，想越过 Qureshi 的肩膀一窥究竟。

每次 Qureshi 打开橱柜，人们都会问他一个同样的问题：“你是怎么知道里面发生了什么的？” 每次，他都会给出相同的答案：“实践与经验。”

不过，在沃尔瑟姆斯托（Walthamstow），并没有这些友好的玩笑。当那个女人开始咆哮时，Qureshi 开始担心他从同事那里听到的故事：这些人会对着货车拳打脚踢，并向工程师吐口水。那位被吐了口水的工程师不久便出现了 COVID-19 症状，不得不进行自我隔离。这个女人究竟会做到什么程度呢？

在讲完自己的理论之后，她似乎满足于传递了这个信息。最后，她讲累了，终于继续往前走。

Qureshi 又开始了他的工作，并庆幸事情没有进一步恶化。

又遇到那个女人，她高呼：你在杀人！

几小时后，Qureshi 在莱顿（Leyton）又遇到了那个女人。那会儿，Qureshi 正要完成机柜修理工作。这一次，她的情绪似乎更加激动，和朋友一起走向 Qureshi。

她几乎立刻提高了嗓门：“你在杀人！你知道自己在做什么吗，你怎么能这么做？”

他试图遵守公司的建议，不去回应这些指控，但这位女士越来越不高兴。她告诉他，是 5G 导致了 COVID-19 的症状，而他，是在议会的指示下秘密安装高速网络的。

该女子此时开始招揽旁观者。她召集了一群在街上喝酒的人，把 Qureshi 指给他们看。她告诉他们：“是他杀死了所有人，是他在传播病毒。”

有些人不以为意地分散离开，而有些人聚集在那个女人身边，或者说至少是无聊到愿意参与这件事。他们手里举着啤酒瓶，一边向 Qureshi 靠近，一边喊着，“杀人犯！”“你是在谋杀！”“你最好小心点！”而那个女人就在马路边尖叫着拦截过往的汽车。越来越多的人停下来，想弄清楚发生了什么。

这时，Qureshi 想，是时候离开了。他打电话给经理，经理叫他收拾好行头，赶快离开。（伦敦大都会警察局已经向 The Verge 证实，这件事已向他们报案，目前仍在继续调查，但尚未逮捕任何人。）

Qureshi：不被理解，帮他们修网还要被骂

回顾这次遭遇时，Qureshi 说，最让人恼火的不是威胁本身，也不是工作受到干扰，而是大家的不理解。他在他们的街道上工作，修理他们的互联网，让他们的手机和笔记本电脑在危机时期仍然能继续工作。这些事情，他们能不知道吗？正如 Qureshi 告诉他们的：“我在努力为你们服务。”

但是，最令人恼火的是，骂他的人们根本分不清 Qureshi 在做什么，他根本没有在为 5G 而工作。他的公司 Openreach 不直接维护移动网络，而是维修家庭互联网和电话线。他和其他许多被阴谋论者恐吓的工程师一样，也成为了攻击目标。5G 和新型冠状病毒可能是无形的威胁，但像 Qureshi 这样的工程师，被当作了切实的危险目标。

2020 年 4 月 17 日，英格兰北部哈德斯菲尔德，电缆和电信设备受损。有人声称 5G 与新型冠状病毒 COVID-19 有关联，因此一些信号塔被纵火焚烧。

移动运营商将这些攻击归咎于 5G 阴谋并指出，由于高速网络更新缓慢，大部分受到攻击的基础设施实际上覆盖的都是 3G 和 4G 网络，甚至根本没有 5G。全国上下的消防员都在纷纷灭火，而电信工程师们则在加班加点恢复断开的网络服务。同样受到袭击影响的移动运营商沃达丰公司（Vodafone UK）特别提到，他们被袭击的设备包括了一台为 COVID-19 患者临时建造的医院提供网络的信号塔。

沃达丰（Vodafone UK）首席执行官 Nick Jeffery 在 LinkedIn 上写道：“令人伤心的是，家人无法陪伴在病危亲人的病床旁。而更令人沮丧的是，现在甚至连电话或视频这样小小的慰藉，都可能因为一些被蒙蔽的阴谋论者的自私行为而被拒绝。”

5G 阴谋论对工程师造成了极大的心理阴影

在接受 The Verge 采访时，一些工程师谈到了与阴谋论有关的虐待事件，并认为街上人们的情绪也发生了负面的变化。他们说，人们对疫情期间的封锁限制政策感到沮丧，被困在了家里，因此需要为自己的遭遇寻找一个 “合理”的解释。

Qureshi 说：”他们只是想责备某些人，我可以理解 5G 阴谋论的产生。但是如果非要把矛头指向任何人…… 那么谁将成为下一个目标？”

英国慈善机构 Full fact 的在线调查负责人 Grace Rahman 表示，这些阴谋论之所以能被人信奉，部分原因是由于它们符合既定的阴谋和伪科学的语料库。对 5G 的担忧，与反 vax 运动以及自由主义者对世界新秩序的担忧完全吻合。在美国和英国，这股力量更多是由主流的政治人物推动的，他们希望尽快结束封锁，这不一定是因为他们认为疫情是被夸大的，而是因为担心封锁造成经济损失或侵犯公民自由。

Rahman 提到，至少在最初几周内，很难找到有关 COVID-19 的可靠信息，这一事实不利于改善形势，甚至连 “冠状病毒”这个名字也是误传。“这有点像一场噩梦，因为我们许多的事实核查都是基于与其他冠状病毒相关的科学论文。”

世界卫生组织在今年 2 月发布的一份报告中指出，疫情大流行也伴随着 “大规模信息传播”，其形式是 “信息过多——有些准确，有些不准确——使得人们在有需要的时候很难找到可信的来源和可靠的指导。”

这是一个充满阴谋的未知环境，也是一个激发暴力的阴谋环境。

这样的路边机柜可为工程师提供电话和互联网线路的访问权限

电信工程师对此非常了解。他们投入了大量时间且吸引了众多目光的绿色机柜提醒我们，大多数人对他们所做的工作知之甚少。

互联网及其带来的乐趣一直在这种无知中蓬勃发展。作为消费者，我们被鼓励忽视人类劳动，因为它给我们带来了享受的便利。食物、购物和交通都是按下按钮就能送达的，但是使这些交易成为可能的仓库工人、厨房工作人员和送货司机的网络却被隐藏了起来。只有当系统崩溃时，他们的工作才会变得更加明显。

5G 阴谋论的诞生：知识的鸿沟 + 巧妙的营销手段混淆

关于 5G 的宣传已经进行了多年，伴随而来的只是贴有虚假 5G 标识的手机，以及仅在少数街道上存在的却被大张旗鼓宣扬的 5G 网络。广告大肆宣扬 5G 的 “革命性潜力”，并承诺它将让无人驾驶汽车走进每家每户，让机器人医生走进每家医院。

人们谈论了很多 5G 应该做什么，但很少谈及它实际上是什么，这让人们忽略了一个简单甚至乏味的事实：它也属于互联网，但速度更快。更重要的是：它会涉及到很多设备坏了，需要真人来修理。

这种知识的鸿沟，被巧妙的营销手段故意混淆，为阴谋论提供了生存空间。如果阴谋论的根本诉求是它简化了世界上混乱的事实，那么还有什么更好的方式比一个涉及病毒、全球化和人类生物学的无穷复杂的故事，来解释这场疫情大流行更合理呢？

5G 阴谋论以简单的叙事为基础，讲述了冷漠的精英阶层强加给公众的有害技术。

当疫情结束时，无论是像 Qureshi 这样的工程师，还是那些经常被忽视的工作人员，依旧需要去维护网络并保持其正常运转，使得其他人继续对便捷的网络与生活习以为常。