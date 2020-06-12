百度直播 “聚能计划”首批大 V 名单曝光：钟南山、李兰娟、雷军等在列

继 CEO 李彦宏在直播首秀之后，百度在直播战略上又有了新的进展，钟南山、雷军、董明珠等进入了百度直播 “聚能计划”首批大 V 名单。

近日，据百度内部流出的一份疑似百度直播 “聚能计划”文件显示，百度正在接触大量知名大 V，涉及健康、文化、科技、财经领域的多名人士，健康领域的钟南山院士、李兰娟院士，文化领域的马未都、樊登等，主持人华少、企业家雷军也在列，这也被认为是百度发力直播的又一关键动作。

近期百度在直播业务上动作频繁，今年 5 月，百度在 “2020 移动生态大会”上启动 “聚能计划”，宣布将拿出 5 亿补贴，发掘和培养优质直播创作者，从而积极推进百度的直播业务。

今年 5 月 15 日，百度 CEO 李彦宏走进直播间，在百度 APP 进行了首场直播，在直播间李彦宏明确表示：要加码做明星直播平台。此场直播之后，百度市值一夜增涨近 17 亿美元，约合 120 亿元人民币。

直播业内人士分析，招募扶持主播需要一个长期的过程，而大量签约名人大 V 入驻，将是百度直播短期内快速提升影响力，打开直播市场局面的重要一步。疫情加速了 “万物皆可直播”时代到来，也让人看到了直播快速增长的势头和强大的流量变现能力。近期频传百度将发力带货直播，手握巨大流量的百度肯定没有放过这个风口。

业内人士透露，自疫情以来百度直播在业内的关注度也水涨船高，据统计，疫情期间百度健康发起的疫情相关信息直播超过 200 场，上周，钟南山院士在百度直播中独家透露新冠疫苗的研发进展，称疫苗最早在年内可作为应急使用，引起了巨大社会反响。

与其它直播带货平台有所不同，百度推进直播，是以 “信息和知识”为核心。百度集团执行副总裁沈抖曾表示，百度做的是以信息和知识为核心的直播，因为搜索用户有更明确的信息和知识需求。这是百度直播不同于其他直播的根本。