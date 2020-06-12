真的弄懂了 “合伙人”，也许就没那么多宫斗大戏了

最近有好几桩合伙人闹掰、「抢公章」的新闻上热搜，令创业者们不得不好好审视一下合伙人这个问题。

正巧在 5 月第二周，「未来前沿」创始人工坊也进入到了「合伙人」模块的学习讨论，并邀请到花点时间创始人 & CEO 朱月怡作为飞行教练，通过创业过来人的经验，帮助早期创业者树立对「合伙人」的科学认知。

从合伙人的定义，我们为什么要找合伙人，以及你是不是一定要有个合伙人，对于合伙人理解的误区，怎么去选择一个适合的合伙人，什么样的合伙人才是好的合伙人，甚至是当你有了合伙人后可能会遇到哪些问题…… 朱月怡全方位地拆解了她对于合伙人的理解。

创立于 2015 年，花点时间已成长为国内领先的 B2C 鲜花零售供应商，提供包月鲜花、每周一花、鲜花速递、网上订花等鲜花预定服务。

朱月怡说，花点时间的创立发展过程中，合伙人从始至终都在发挥着重要的作用，甚至是「假如没有合伙人，我可能不会选择上路」。

对创业者来说，合伙人的重要性不亚于生活中的伴侣。但你真的了解合伙人意味着什么吗？作为创始人，你能以同样的方式和姿态来对待合伙人吗？你能否也让自己成为一个值得合伙的合伙人？

以下是花点时间朱月怡的分享整理，希望对你在准备创业起步、寻找合伙人时能够有所启发，对合伙人话题建立更多角度的思考，更欢迎你留言分享对于「合伙人」的观点。

到底什么是合伙人？

朱月怡：首先，合伙人的重要性不低于伴侣，我们与合伙人在一起的时间，甚至还要远远大于伴侣。

从起心动念开始想要创业，到正式出发，公司发展，A 轮 / B 轮 / C 轮 / 考虑 IPO…… 创业的 5-7 年都是在跟合伙人一起。

到底什么是合伙人？我对「合伙人」的定义，从这 3 点出发：股权，业务和心理。

1. 股权上

在我的心里，公司股权低于 10% 的，大概率不算真正的合伙人。

如果他在公司占股不到 10%，也就意味着在未来（比如公司上市），很难享受到那么多的远期收益。

那怎么能跟着你一起同甘共苦，度过创业最前面的三五年甚至十年，日夜不眠，然后一直很努力很努力，还要学习？

所以当一个人的股权低于 10%，你就基本不能以真正合伙人的要求去要求他了。

2. 业务上

另一个很重要的点，我认为「合伙人」应该是顶天立地的另一半，是一个即使在没有我在的情况下，依然能够撑起公司业务的另一半。

在一些刚出发的创业者身上，我有时会看到一种误区：见面打招呼，对方介绍说「这是我的合伙人」，但聊上两三句你就发现，这其实他的下属，根本不是合伙人。

3. 心理上

不妨想一想，如果今天公司里真的天塌下来了，或者是有一个馅饼掉下来，你的合伙人他是不是有能力成为知情者，和你一起扛下来？而你从心理上，是不是也愿意跟他分享天塌下来的苦，或者天上掉馅饼的甜，有福同享有难同当？

从这 3 方面出发，大家可能对合伙人的定义有了更丰富的感知。并不是你给了一个人「合伙人」的 title，他就是合伙人。

他的心理有没有达到，业务上有没有达到，他的股权占比、持股——整个付出和未来所能获得的收益，是不是能够构成一个真正的合伙人？

那接下来就是，我们是不是一定要找合伙人，以及要找一个什么样的合伙人？

是不是一定要找合伙人

这个问题因人而异，因业务而异，我就跟大家分享下我找合伙人的过程。坦白说，假如没有合伙人，我可能不会选择上路。

2015 年，中国鲜花市场只有上下游零售端，大家过节时偶尔买一些鲜花，市场看起来非常死气沉沉。

那时候我就知道，如果能让大家方便地买一束漂亮的鲜花放在家里，陶冶身心，这个事一定会成为一件非常有趣和非常大的事。

当我决定要做「花点时间」，就开始思考说我需要一个合伙人啊，虽然知道自己很能干、学习能力强，但如果是我自己一个人创业，能力尚且不说，未来 3 年、5 年、7 年的过程，我能把整个盘子越做越好吗？其实心里是不那么确定的。

所以，「我要找合伙人」几乎是 100% 确定的答案了。那合伙人的主要作用是干嘛？

第一是搭把手：你不可能什么都会，多个人就多份力量。

第二是补足自己：补足能力、性格，或者看问题的视角。

第三是分享喜悲：创业的路真的很苦，一定要拉个人来跟我一起分享。

我之前一直做市场、营销，懂一些产品，但基本没接触过供应链。但我判断这个业务的供应链会特别重要，所以一定要有一个做供应链的合伙人。

二来我也知道自己性格上容易过度乐观；在一些细节上不够极致，但想法和创意挺多，所以我需要一个比我更加谨慎、细致，甚至是执行力更强悍的人来补上我们这家公司的能力。

不管活了多少年，20 岁还是 30 岁，真想找一个彼此能背靠背、相互信任的伙伴，选择其实并不多。

思考完这些，我第一时间就找了现在的合伙人，也就是花点时间的 COO 贾兰。她是我的以前同事，能够彼此欣赏，还是挺幸运的。

正面的合伙人概念大家应该都理解了，接下来我再讲一点误区。

关于合伙人的一些误区

很多人创业，想要的只是创业后的成功，要钱、要名，但不想经历创业中的一切，比如痛苦、失败、惨烈……

针对这情况我有一个判断方法，就是当你们在讨论一个问题时，不妨跳出来看看，你感受到对方是觉得职业、地盘、山头更重要，还是觉得公司更重要？一旦你发现你们不是在讨论这件事，看起来大家都在为公司好，但是你深知根本不是这样的时候，就要警惕起来了——到底是大家陷入到一时的误会，还是他本来就是那个样子？

不知道你们看没看过《燃点》电影，里面有一个创业者公司业务不太行了，融不到钱，公司人也走光了，最后就只剩下他跟他合伙人。他一脸苦痛的跟他的合伙人说，咱们这个事儿做不下去了，得想办法转型。

在这个过程中，他的合伙人是什么反应呢？原话我不记得了，大概意思是在指责，「你看我当时就跟你说什么来着？你看我都做了什么？……」

我当时就想，这个创业者自己的问题暂且不说，但至少在合伙人这个层面上，他还没有找到合适的人。合伙人在一起，可以吵架，可以为了一件事情争论不休，但在这个片段里，你能直观感受到两位合伙人之间的离心力。

有的职业经理人想转型成为创业者，但很多都不太成功。经理人一般能对风险敏感，但遇到公司的关键决策，会习惯性的把球踢给创始人 CEO，而不是为你做出能真正帮助公司发展的决定。

讲到这里，你会发现有些人虽然职业背景很好，但并不具备成为一个合伙人的能力，他可能更适合的职位还是公司高管，继续做职业经理人，而不是做创业者。

有了这样一个初始判断，我们接着来聊聊怎么来选择适合的合伙人。

如何选择合适的合伙人什么样才是一个好的合伙人？大道至简，我会非常简单地来看，就是有「两个互补」和「两个一致」。

▲图片来自朱月怡分享 PPT

先说两个互补：

第一就是能力互补。你的合伙人在某个专业上，最好真的有累积超过你 3 倍的经验，请注意我这里的表述是超过你 3 倍的「经验」，而不是超过你 3 倍的年头。我们需要真正的经验，年头有时候是无效的，经验可以帮我们省去大量的时间和试错成本。

第二就是性格互补。别几个人全是脚踏实地做事的，总要有一个人选择海阔天空。性格互补不是说我是个慢性子，我得找个急性子。找合伙人跟找另一半、找伴侣不一样，你们需要在一个场域内，解决同一个问题的状态下，彼此的性格是不是还能互补？当一个人疯狂至极的时候，另外一个人是不是真的能保持理性？

两个互补之外，一定还要有两个一致：

第一个是目光一致，就是价值观相同。那怎么判断呢？首先来大事的时候，比如作假、欺诈，面对钱和人取舍的这种大是大非问题，你很容易就判断。

你跟合伙人之间肯定不要用大事来考验，你可以在很多小事上去感受下彼此价值感是不是相同，比如开除一个人怎么做补偿，某个业务的选择上等等。小事上基本都一致的话，等到大事做决策的时候，两个人可能都不需要再讨论了。

另外，我们在一穷二白时，价值观可能是一致的。但在企业发展的过程中，你们都会经历非常大的变化，价值观可能也会发生了变化，不像刚开始时那么 match 了，所以你们要时时匹配。

第二个「一致」是方向一致，你们想要到达的地方是一样的。

我跟我的合伙人，经常就会聊一些问题，比如你想把公司带到什么程度？用这种聊天，去匹配一下彼此的方向和目标，是不是还一样的。最开始的时候，你们肯定是有共同的方向，但走起来之后这个方向有没有变？会不会有人变了？就不断的需要在过程中去聊。

关于找合适的合伙人，我还有一句话：人生苦短，找个君子来度。

这是我经常用来劝女性朋友的话，当她爱上一个渣男的时候，我就会忍不住说「人生苦短，你要找一个君子来度」。

其实在我们的创业过程中，不光是找合伙人，包括交朋友，找一个好的导师、投资人，你愿意跟一个人在一起保持长期关系，我是真的会在心理判断一下这个人是不是个君子。他是不是一个善良的人，一个正直的人，尤其是在利益面前。

大家最近看各种新闻也能感受到，创始人和合伙人之间有时撕逼起来，也是不亚于一场宫斗剧大戏。我有时就在想，有的问题其实从两个人的角度去想都没有对错，只是两个人都缺了一点儿君子的风度。

一点点风度或者君子感，有时就能解决掉好多的问题。咱不是非得白纸黑字，上了法院找很多人来评理。

有了合伙人，共同进步就会变得特别重要。比如我跟我合伙人之间，生怕谁落在谁的后面、成为拖后腿的那个人，这种微压力甚至会成为我们向前的动力。

我们经常会复盘，有时候是讨论具体的工作，有时候不说具体的工作，就是讲讲我最近看了一部电影，在这个里面看到了什么；读了一本书，参加了一个活动，过程中我又体会到了什么；我看了哪一个专访，这个创始人启发了我什么……

合伙人之间需要不停地用这种方式迫使着对方进步，你去分享你的学习、你的进步，就是带领合伙人进步的最好方式，不用非得把他 / 她塞到某个商学院学习班里。

最后再说说我理解什么是好的合伙人。

刚才提的那些点，其实我们关心的都是细节。我们都在说合伙人要这样、合伙人要那样，但其实你跟合伙人之间最重要的是关系。

太多人重视细节，从一两个细节看这个人行不行、那个人好不好，而「关系」能够弥补这一切。关系是大于细节的。这个地方他做的好、不好，是可以通过关系来弥合的。

但也建议大家：

1、尽量不去找自尊心太强或者太好面子的人，只能上不能下，心理承受力弱，或者过于追求一个完美的人设。

2、怎么去判断呢，还是可以用小事去试，比如位置上挪一挪，做事时怼一怼，反正「说破无毒」。

3、如果团队里已经有这样的人了，你可以让频繁调整成为常态，把事情分出一些，降低他内心的敏感度。

有了合伙人之后

我觉得合伙人之间的最佳状态，可以用 3 句话形容。前两句叫：疯狂时给彼此理性，绝望时给彼此希望。

每个人都有疯狂的时候，尤其是公司状态好的时候，你恨不得觉得我果然是个天才。如果身边经常有个能给你泼冷水的角色，你一定不要不爽，你要意识到那个声音是你此时此刻的一点点理性。

还有一种朋友你一定要特别珍惜，就是能够跳出你的框架给你意见的那种人。这也是我刚才为什么说合伙人是你顶天立地的另一半，他一定不能活在你的框架里，才能在绝望时给你希望。

最重要的是第三句：日常给到对方的一定是微压力。当你面对他的时候，会因为他的存在而再多审视一下自己的工作，感到微微的压力，不是完全无压的状态。反过来也是一样的，大家都能保持适度的紧张感。

▲图片来自朱月怡分享 PPT

至于创始人与合伙人怎么分工，比如他负责产品，你负责营销；或者是他主外，你主内；然后他负责融资，你负责运营…… 其实怎么分工都无所谓，最重要的是把「丑话说在前面」，但丑话不用说得太难听，丑话也得随着过程变。

我与我的合伙人之间，有些丑话也是说在前面的，比如谁跟不上谁要退。这种话很多人开始创业时候都会说，尤其是君子特别爱说这种话。

但这种话开始时说一遍就够了，点到为止，不能总说。创业不容易，你一定会遇到很多问题，不能轻易地就判断说我拖了公司的后腿，干脆我不干了。就跟不能轻易说离婚一样。

公司发展到后面，从充满了自我怀疑的早期阶段，进入到快速发展的一个中期阶段，我们合伙人之间对话就变了。

这时候再说「丑话」就成了：咱们现在在非常重要的发展期，谁觉得拖后腿了谁举手。举个手，一起来讨论这个事怎么办。

逆境的时候，你会遇到合伙人没有信心，那你就要去判断，到底这个没信心是来自于情绪的，还是真的是来自于能力的？还是也许两者都有？

▲图片来自朱月怡分享 PPT

关于分工这块，我还想说的是你们要「有明确界限，但时不时过过界」。这就意味着，第一你们要有明确的分工，而且在彼此明确分工的情况下，该谁说了算就谁说了算，否则你们就没有形成真正的合伙人背靠背关系。第二是你一定要让对方去了解一下你在操作的整个业务是什么样的，你也要去看一看对方的那个部分是什么样子，别真的只自己忙自己的。

我们有时会因为过于专业的分工，带来一些略显脑残的错误决定。所以，有时候「过过界」也是比较健康的状态。

最后，跟大家分享下怎么去看待两个特别具体的问题，一个是合伙人的新老融合，一个是合伙人的离开。

如果你的公司出现了新老合伙人的融合问题，一般问题在于「老」，更是在于你（创始人）——你有没有把新进的合伙人的作用，对我们抵达目标的重要性跟老团队讲明白？有没有向新团队说清楚老团队里，每个人的性格特征、能力强弱、优缺点是什么？

通常情况下，最了解新老两方的人就是创始人你自己，如果你没有发挥最大作用，一般就会出现融合问题。

那如何看待合伙人的离开？我觉得处理方式也是「丑话说在前面」。

来的时候咱们不是都说好了吗，谁跟不上谁要退，那退的时候股权怎么分配？你拿走多少剩多少？当时说丑话的时候就可以把这些说具体，别太虚，七七八八也不用说太难听，后面也可以变。

这时候找君子的作用就又显现了，有的人离婚了还可以做朋友，有的人离婚了就每天要让对方上热搜。当你选择君子的时候，很多东西也不是非要白纸黑字写下来才能解决了。

写在最后

我们刚才聊了好多，我要怎么样找合伙人，合伙人要怎样怎样，合伙人出现问题我怎样怎样…… 但是你做好准备怎么对待合伙人了吗，你自己是个值得合伙的合伙人吗？

前些天，我随口跟我先生问了一个无聊的问题，我和 1000 万掉水里你先救谁？然后又问他我和 10 亿掉水里你先救谁。我先生认真地想了想，然后特别直男地说：都 10 个亿了，你还不能自己游上来吗？

转天吃午饭，我跟我的合伙人贾兰讲起这个好笑的故事，后来就变成了我俩逐渐正经地讨论起来，10 亿和对方先救谁。最后结论是，我真的会先救她。

当我们不断的要求合伙人更优秀、更好匹配，跟你共同进步、共同学习、共同承担喜悲的时候，你作为创始人，能以同样的方式和姿态来对待你的合伙人吗？

创业确实是个特别美妙的过程，有合伙人跟你相伴一起往前走，是一件特别值得珍惜的事情。同行的过程中，会让你能够更清晰的面对自己，放弃一些以前浮于表面的、你曾经很在意的东西，然后才能更清楚地看清这个世界。

我很喜欢一句描述《红楼梦》主旨的话：万事皆空，不舍有情。

我们一辈子挺短的，几十年就过去了，万事皆空。

当你最终回忆起这段牛逼或者惨痛的创业经历，有过这么一些人，一些情分，我觉得这个事儿就挺棒的，也许会比挣到多少钱，更让自己觉得这段创业之路不虚此行。