深圳新能源购车补贴最高可获 4 万元，特斯拉 Model 3 无缘

IT之家 6 月 12 日消息 据 21 世纪经济报道，6 月 11 晚间，深圳发改委对外发布《深圳市应对新冠肺炎疫情影响促进新能源汽车推广应用若干措施财政补贴申领工作指引》（下称：指引），鼓励个人消费者购买技术先进、安全可靠的新能源汽车。根据指引，新购和置换更新新能源小汽车最高补贴 4 万元，补贴资金将直接发放至申请人银行账号，补贴申请期限至 2021 年 6 月 30 日止。

据悉，深圳市此番 “恢复”购车补贴，名目有所不同。两种补贴分别是 “一次性综合使用财政补贴”和 “一次性置换更新财政补贴”，由消费者个人进行申请，财政补贴直接下发到个人银行账户。

“一次性综合使用财政补贴”面向新购新能源车辆并上粤 B 当地车牌的车主；“一次性置换更新财政补贴”是面向将旧车更换为新能源车型并上当地牌的车主。两种补贴针对不同技术标准车型，单车发放 1 万元或 2 万元补贴。深圳发改委称，消费者可以叠加申请综合使用补贴与置换更新补贴。

此外IT之家了解到，通知还对补贴车辆的技术要求做出了详细规定。其中，纯电动高级乘用车，其外廓尺寸长度需在 4970-5200mm；纯电动经济型乘用车，外廓尺寸长度在 4230-4680mm 之间；插电式混合动力高级型乘用车，外廓尺寸长度在 4650-5000mm 之间。

按照上述标准，特斯拉 Model 3、小鹏 P7、蔚来 ES6 等电动车均无法享受此笔购车补贴。

值得一提的是，4 月底，财政部发布《关于完善新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知》，按照政策要求，纯电动乘用车最高可享受单车 2.25 万元的中央财政补贴。深圳消费者购买满足条件的新能源乘用车，可叠加中央财政补贴和深圳地方补贴，单车补贴金额最高达 6.25 万元。