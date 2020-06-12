Adobe 第二财季营收 31.3 亿美元，净利同比增长 74%

6 月 12 日消息，据国外媒体报道，Adobe 周四公布的本财年第二财季财报显示，第二财季营收 31.3 亿美元，同比增长 14%；净利润为 11 亿美元，上年同期净利润为 6.326 亿美元，同比增长 74%。

Adobe 预计，第三财季营收将达到 31.5 亿美元，而分析师平均估计为 32.7 亿美元。第三财季营收预期低于分析师的估计，主要因为该公司广告云产品市场需求疲软。

该公司 3 月份曾告诉投资者，新冠病毒的爆发导致业务存在不确定性，企业营销预算减少，使得市场对其产品的需求出现疲软。但 Adobe 周四发布的财报显示，该公司业务受到的损害并不像人们担心的那么严重，第二财季营收反而出现了 14% 的同比增长。

在 Adobe 首席执行官山塔努 · 纳拉延 (Shantanu Narayen)领导下，该公司自 2012 年以来已经在向云计算服务软件公司转型，这已经刺激该公司收入和市值创下历史新高。不过，在新冠病毒大流行和目前的经济衰退之前，Adobe 的高速增长已经放缓，尽管该公司源源不断地推出了一些新产品。

当地时间周四在纳斯达克证券交易所，Adobe 公司股价下跌 19.15 美元，报收于 387.67 美元，跌幅 4.71%。但受到利好财报提振，该公司股价当天盘后交易中上涨了 14.33 美元，每股涨至 402.00 美元，涨幅 3.70%。

今年以来，该公司股价已经累计上涨约 18%。