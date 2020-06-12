马斯克又躺枪！黑客冒充 SpaceX 频道诈骗，2 天获 150 万美元的比特币

黑客冒充马斯克的 YouTube 账号来挖矿了！

两天骗取近 1500000 美元的比特币

据外媒报道，黑客劫持了三个 YouTube 频道，冒充 Elon Musk 的 SpaceX 频道进行比特币诈骗。到目前为止，这些骗局已经在两天内骗取了近 150000 美元的比特币。

这三个频道分别是：Juice TV，Right Human，MaximSakulevich 。被黑客劫持后，他们的名字就变成了 SpaceX Live 或者 SpaceX。其中一个频道有 23 万用户，另一个有 13.1 万用户。

此外，该报道还称，被黑客劫持的频道现在都是马斯克接受采访或参加 SpaceX 会议的直播录像，并宣传一些骗局，要求人们发送少量比特币以获得双倍的回报。

真实度极高。

从 6 月 8 日至今，两个频道都有上万人观看，在观看直播的过程中，他们会在频道里要求用户向该地址发送比特币，仅仅两天，黑客已经收获 1500000 万美元的比特币。

该公司已收到 29 笔比特币交易，总额为 4.08 BTC。按目前价格计算，这一数额相当于 39840.18 美元。



该地址已收到 84 笔交易，总金额为 11.23 BTC，价值 109658.14 美元。



截止目前，YouTube 方面还没有给出回应。

专挑名人下手

据雷锋网了解，马斯克已经不是第一次被黑客盯上了，早在 2018 年，黑客就冒充马斯克的推特账号进行比特币诈骗了，当时诈骗金额接近 17 万美元，相当于人民币 120 万。

当时有一篇邮件时这样的：

简直不要太真实！

但中招的可不止马斯克一个，据外媒报道，此前美国零售业巨头 Target 的官方推特账户也遭到了劫持，黑客对其近 200 万粉丝发出诈骗链接，称用户向其发送一笔加密货币，就有机会赢取 5000 枚比特币的赠品。

同样，黑客曾经还盗用谷歌在推特上的 G Suite 官方账号，向 80 多万粉丝表示，将开展世界上最丰厚的加密货币赠品活动，赠送粉丝 1 万枚比特币，前提是粉丝需要先向其提供的地址转入 0.1 到 2 枚比特币，以验证地址，并声称转得越多，回报越高。

甚至特朗普也难逃黑客的控制。

据 Fortune 此前报道，黑客入侵了推特账户 “JoyJoyce2”，并将其名称改为与特朗普推特帐户非常类似的名称，随后发布了一个加密货币骗局推文，其攻击的目标群体为关注特朗普总统的 Twitter 用户。

粉丝在阅读特朗普的推文时，被黑帐户会回应称特朗普正提供 5000 个以太币和 500 个比特币作为赠品，后面还附有一个链接。但实际上这些推文都是假的，账号由机器人运行，此外，链接也是会窃取粉丝信息的恶意网站。

黑客为什么盯上了勒索比特币的生意？

你可能想问，对于黑客来说，搞钱的方式有很多，为啥非要冒充账号索要比特币赚钱呢？答案当然是挖矿能致富啊，并且简单快捷，和其他方式比起来，挖矿就是成为亿万富翁的捷径啊~

雷锋网询问了一位区块链记者，据她所言，一个人如果持有 0.28 枚比特币，那么从统计学上来说，你至少属于比特币世界里最富有的 1% 。

所以平凡人生与亿万富翁的距离，原来就差一枚比特币。

除了可以简单快捷的搞钱之外，黑客盯上勒索比特币生意的另一个原因是其背后的市场需求。

据外媒报道，在黑客和网络犯罪论坛上，越来越多的人表示愿意购买被盗的 YouTube 证书，在这些论坛上，账户访问权被大量出售。

惊奇的是，黑客还不经意帮助数据验证服务公司搞了生意。IntSights 外部威胁情报公司的研究人员发现，随着地下市场对 YouTube 认证的需求不断增加，这也助长了数据验证业务。

举个栗子，一个拥有 20 万用户的频道的竞价起价为 1000 美元，中间价为 200 美元。

再比如黑客论坛上拍卖 99 万个 YouTube 活跃频道的日志，起价 1500 美元；687 个 YouTube 账户，按用户数细分，起价为 400 美元。

这简直就是暴利的生意啊，但提醒大家，买卖账号这种事情是不可取的哦！

账号被盗怎么办？一般来说，黑客主要有下面几种作案手法，入侵后要么推销加密货币赠品骗局，要么直接要求粉丝向其发送数字货币，或者将账户名称更改为名人的高仿号来行骗。

那么，如果你的账号被盗了，有没有什么办法找回呢？

大概率是不可能的，除非你乖乖交币。据一位账号被盗的用户在推特上的抱怨：

他们假装是 youtube 的赞助商，当我试图访问他们的网站时，一个键盘记录 / 间谍软件被下载到了我的浏览器上。他们更改了我的密码，删除了我已知的设备，删除了我的恢复电话号码和电子邮件，最多不超过 2 分钟。然后他们试图勒索我给他们发送 btc，否则他们会卖掉我的频道。

所以，千万不要点开来路不明的网站，提高安全意识才是保护自己的账号不被盗的最好办法。

接下来说的话，相信你听过无数次了，但依旧值得重复一遍：

别点不该点的链接，别点开来路不明的邮件。

否则，一不小心你就会变成黑客待宰的 “羔羊”。