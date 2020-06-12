Java 用户福利，BellSoft 与 VMware 合作改进 OpenJDK

在过去的几年中，OpenJDK 的使用率显着增加，尤其在甲骨文于 2019 年决定更改其 Java 许可模式，从提供免费的 Java 更新转变为要求付费订阅以后，这种情况尤为明显。Snyk 于 2020 年进行的一项调查显示，只有 34％ 的 Java 用户使用 Oracle JDK，而有 53％ 的用户选择使用 OpenJDK。与上一年相比，OpenJDK 增长了 36％，Oracle JDK 则减少了 36％。此前，我们也曾报道过，有 80％ 的 Oracle JDK 用户正在考虑其他支持选项。

现如今，OpenJDK 的主要贡献者 BellSoft 宣布与 VMware 达成合作。BellSoft 将提供其主要产品 Liberica JDK 以及对 VMware Tanzu 的全面服务支持。

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BellSoft 将与 VMware 携手并与 OpenJDK 社区紧密合作，以将 Java 运行时提升到更高的可用性和性能水平，并保持其卓越的可靠性。Liberica 是一种经过 TCK 验证的 OpenJDK 二进制发行版，符合 Java SE Standard Compliance。

BellSoft 首席执行官 Alexander Belokrylov 认为，主要的改进领域是增强对 ARM 处理器的支持，并针对云部署和微服务架构优化 Java。Belokrylov 称，越来越多的 ARM64 体系结构被认为是 ARM 和 x86 处理器体系结构的可行替代，并且在某些情况下实际上要更好。BellSoft 致力于在这些处理器上增强 OpenJDK。例如，它创建了 JEP 316，其允许在备用内存设备上分配 Java 对象堆。

Java 的另一个压力点是微服务的日益普及。JRebel 在 2020 年进行的一项调查显示，有 50％ 的 Java 开发人员正在使用微服务。

Belokrylov 表示，由于 Java 具有更高的内存和 CPU 要求以及更长的启动时间，转向更多基于微服务的体系结构也给 Java 带来了压力，并吸引了来自 JavaScript、Go 和 Python 等语言的竞争。“为了满足这种需求，我们已经在一年多以前发布了 Liberica JDK，它是在基于 Alpine Linux 的镜像上基于 Alpine Linux 容器的 OpenJDK 二进制文件，而 Alpine Linux 与其他 Linux 的区别在于容器的大小，Alpine Linux 容器的大小仅为 5MB 左右，这使得其可以运行 OpenJDK。“

Java 无法在 Alpine Linux 上开箱即用，但 BellSoft 目前参与的 JEP 之一的 JEP 386 则旨在为 OpenLinux 带来对 OpenJDK 的支持。