腾讯联合华为、小米等手机厂商制定移动游戏标准，对行业有何意义？

近日，腾讯牵头成立 IEEE 移动游戏标准工作组，同时启动 P2861 移动游戏性能优化国际标准编制，宣布与产业链合作伙伴共同推进 P2861 标准的制定及落地。

启动会议中，腾讯游戏技术运营部总经理陈冬表示，腾讯将与产业链合作伙伴更加紧密地合作，共同推进 P2861 标准的制定及落地。腾讯游戏光子国际化负责人 Rick Li 提出，腾讯游戏在国际化过程中，遇到了软硬件标准不统一的巨大挑战，腾讯期待与各合作伙伴通过标准的推动和制定，能解决相关行业难题。

据介绍，IEEE 移动游戏工作组首个标准项目 P2861 “Standard for Mobile Gaming Performance Evaluation and Optimization”是国际上首个移动游戏技术标准。与会专家认为，P2861 的立项意义重大，开创了软硬件协同进行终端性能优化的新篇章，为移动游戏开发者、智能终端设备软硬件开发者架起了技术协同的桥梁。

本次会议商讨通过了工作组章程，审阅了标准大纲，并推选华为公司王子韬担任移动游戏工作组副主席，传音公司谢毅力担任工作组秘书长兼技术编辑。

此次标准的制定，参与有黑鲨、华为、联想、魅族、努比亚、OPPO、三星、传音、vivo、小米等国内外头部智能手机厂商，以及 MTK、乐元素、西山居和盛趣等产业链上下游共 16 家厂商。

游戏标准制定以市场为导向 将推进游戏行业发展

在接受新浪科技采访时，IEEE 消费技术协会标准理事会主席袁昱表示，IEEE 移动游戏标准工作组涉及的范围会非常广，和移动游戏相关的标准，后续都会制定。本次启动的 P2861 标准，主要讨论移动游戏的性能的评判、调优，以及与其它软硬件兼容方面的标准逐步制定。

IEEE 消费技术协会标准理事会主席袁昱

2017 年，腾讯游戏技术运营部携手生态合作部、知识产权部等多个部门共同组建了 MTGPA 腾讯游戏手机终端技术优化，专注研究软硬件协同的技术方案，以用户体验为核心，拓宽性能优化、新技术和新硬件等领域。

通过对接 CCSA、ITU、IEEE 等标准组织，腾讯牵头并参与制定多项游戏领域的国际、国内标准，致力于打造一致性优化的游戏用户体验。

其中，IEEE（电气电子工程师学会）是全球化的专业技术组织，已有 130 余年历史 , 在全球 160 多个国家拥有 43 万名会员。IEEE 标准协会是全球认可的标准制定机构，通过开放式流程订立共同标准，推动行业参与并汇聚广泛的利益相关方群体 .。

据悉，随着电子信息和其他相关技术的不断发展和演进，IEEE 也将其关注点不断扩充至其他新兴领域，引领新技术发展步伐，积极推动多个高科技领域的技术发展。IEEE 的标准以最新的科学技术知识为基础来制定规范和最佳实践，已发布 1285 个国际标准，另有 938 多个国际标准正在制定中。

袁昱介绍，此次 IEEE 标准制定的特点是以市场为导向，由企业深度参与、主导，同时对企业业务起到助力作用。绝大多数情况下标准的贯彻和推广并不依赖于强制性的政策和法规，而是通过被全球的市场和产业广泛采纳而形成事实上的强制力。标准从市场层面出发，考虑产业生态，促进兼容和互通互联，最终目的是产生广泛的影响力，帮助产业进一步做大，并产生一定的社会效益。

腾讯游戏技术运营部技术运营总监、MTGPA 负责人洪楷表示，腾讯 2017 年就关注游戏手机终端技术优化，初衷是希望让更多游戏玩家在不同价位和品牌的手机上玩游戏时都能更加顺畅，同时也希望将标准推向国际化。

洪楷透露，在标准的制动过程中，腾讯游戏作为软件方，会与各大厂商达成软硬件协同协议，打通游戏和硬件之间的合作，保证游戏运行性能最优，制定兼容的标准。同时，各大厂商可以根据自己产品的特性，开发个性化的能力，吸引其消费者。腾讯和各大厂商、技术组织会先从技术的角度把标准建立起来，后续会向国际组织申请标准的立项。

专家：制定兼容性的标准将促使游戏行业竞争规范化

CCSA TC11“移动互联网 + 游戏”子工作组组长傅蓉蓉认为，近年来游戏行业的发展经过快速增长期，开始增速放缓，市场格局趋于平稳。近期，由新基建驱动的 5G 建设加速为游戏行业带来了新的机遇，给游戏行业注入了新的活力。游戏技术的标准化和传统通信行业标准化有很大的不同，游戏产业链更加复杂，参与制定标准的成员结构比传统通信行业成员更多；从标准制定的内容来看，更偏向于新技术在游戏垂直应用上的变化。

北京大学信息科学技术学院教授陈江也表示，标准本身也会带来开放性，移动游戏在软硬件方面制定标准后，竞争才会规范化，大家做事情的时候也省去了很多不必要的麻烦。比如安卓手机屏幕没有统一的标准，游戏研发商光是去适配所有的安卓手机，就需要很高的成本。当手机的性能优化、新设备接入、显示、触控、延时等标准制定后，此前存在的一些列软硬件层面的明显的问题可以被解决。

陈江总结认为，相关标准的建立，可以提高移动游戏的兼容性、经济性、安全性，以及改善用户体验，对中国厂商来说，是一个利好的事情，可以让各大厂商站在一起。

不过，后续标准在落地并获得全行业认可的过程中，仍然比较艰难，有很长的路要走。洪楷也提到，相关标准的制定中，最有挑战性的一点，就是手机行业竞争激烈，各大厂商均有自己的产品特性和技术优势，标准需要探索如何协同、达到兼容的状态，让所有手机厂商认可。

洪楷透露，目前，MTGPA 和国内外终端厂商建立了广泛的合作，逐步建立了完整的软硬件协同技术生态，目的是让技术的发展能够为用户带来实实在在的体验提升，这也符合腾讯游戏国际化的趋势。

“原来每一个手机厂商可能都有自己独立的标准，一方面会使游戏开发工作更重，另一方面手机厂商会希望借标准推广自己的新技术，大家都有自己的想法，标准就无法推进。通过建立游戏平台、游戏公司和硬件厂商的合作生态，可以共同推进游戏行业发展。”洪楷认为。