索尼公布的一批 PS5 游戏中，这 5 款不能错过！

索尼今天凌晨公布了即将登陆 PS5 平台的多款大作，接下来小编就从中选择 5 个在 PS5 世代你不能错过的游戏作详细介绍。

《漫威蜘蛛侠：迈尔斯 莫拉莱斯》

这是《漫威蜘蛛侠》的新作，同样由 Insomniac 工作室负责制作。「黑蜘蛛」迈尔斯 · 莫拉莱斯将担当主角（即动画电影《蜘蛛侠：平行宇宙》主角），玩过第一作的朋友都知道，其实在《漫威蜘蛛侠》中迈尔斯就曾经作为重要角色出现，并埋下了续作的伏笔。和原设定一样，迈尔斯可以使用和帕克所不同的蜘蛛侠能力，比如麻痹与隐身。游戏预计于 2020 年圣诞假期发售。

《杀手 3》

《杀手 3》是 “杀手”系列三部曲的最终章，本作将会让玩家重新变成 “杀手 47”，47 是一位无情的职业杀手，这次这次必须要完成职业生涯中最重要的合同。总之，新作中 47 和他周围的世界将会永远改变。《杀手 3》将带玩家到世界各地体验异国情调和各种奢华场所，每个地方都充满了 “刺杀”的机会。本作将于 2021 年 1 月正式发售。

《生化危机：Village》

《生化危机 Village》（即生化危机 VIII、生化危机 8），《生化危机 8》剧情紧接《生化危机 7》，主角伊森 · 温特斯在经历了此前的恐怖之夜后，已经回归日常平静的家庭生活，但这种日常却被曾经的英雄——克里斯 · 雷德菲尔所打破。预告片基本没有展示剧情相关的内容，反而着墨于展示游戏场景，场景风格非常中世纪，一座耸立山中的城堡占了非常多的戏份，也有不少解密元素。游戏将于 2021 年登陆 PS5/XSX/PC。

《GT 赛车 7》

《GT 赛车 7》是继 2017 年 PS4 版《GT Sport》之后的最新续作，也是 2013 年 PS3 版《GT 赛车 6》之后该系列第一款重新以数字命名的作品。《GT 赛车 7》建立在 22 年的经验基础上，为玩家带来该 IP 史上最佳游戏体验。在新一代游戏主机 PS5 的加持下，游戏引入了光线追踪功能，使得游戏画面更加真实。在游戏内容方面，《GT 赛车 7》支持玩家在 GT Auto 功能内对赛车进行改装升级，并引入了新的生涯模式，主要分为亚洲区域、欧洲区域和美洲区域三大板块。官方未透露《GT 赛车 7》的正式上线日期。

《地平线 : Forbidden West》

《地平线：西部禁域》（Horizon ：Forbidden West）正式公布，它拥有更加优美的风景环境。这一次艾罗伊可以探索的区域更加广阔，还首次展示了水下世界的别样风貌。一种瘟疫让当地野生动物不断丧命，她必须赶快找到原因。发售日期暂未公布，将登陆 PS5 平台。

这几款游戏，都值得 Pick。不妨看看视频预告：