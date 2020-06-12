腾讯 NintendoSwitch 声明：拼多多平台未获授权

IT之家6 月 12 日消息 今天晚上，腾讯 NintendoSwitch 官方发布致消费者的一则声明，声明指出腾讯是中国大陆地区唯一获得任天堂授权经营 Nintendo Switch 游戏机、官方配件和游戏的合作方。目前，拼多多平台及其平台上的店铺均未获得我方授权销售腾讯代理的 Nintendo Switch™游戏机、官方配件和游戏。

腾讯 NintendoSwitch 官方声明：

近日，我方接到多起消费者问询，关于其所购产品的真伪。为维护用户权益，确保用户顺利享受保修等官方正品服务，请消费者于官方合法授权的位于京东和天猫的 Nintendo Switch™官方旗舰店，苏宁易购网上商城与线下门店，苏宁易购天猫官方旗舰店，山姆会员商店，顺电，Chonps，OneZero 美承数码生活馆等与官方合作的线下门店购买腾讯代理的 Nintendo Switch™游戏机、官方配件和游戏。线下门店地址详情请至腾讯 Nintendo Switch™官网相关页面查询。



腾讯是中国大陆地区唯一获得任天堂授权经营 Nintendo Switch™游戏机、官方配件和游戏的合作方。目前，拼多多平台及其平台上的店铺均未获得我方授权销售腾讯代理的 Nintendo Switch™游戏机、官方配件和游戏，请大家谨慎分辨。



特此声明。



腾讯游戏 任天堂合作部