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腾讯 NintendoSwitch 声明：拼多多平台未获授权

2020/6/12 22:24:06来源：IT之家作者：孤城责编：孤城评论：

IT之家6 月 12 日消息 今天晚上，腾讯 NintendoSwitch 官方发布致消费者的一则声明，声明指出腾讯是中国大陆地区唯一获得任天堂授权经营 Nintendo Switch 游戏机、官方配件和游戏的合作方。目前，拼多多平台及其平台上的店铺均未获得我方授权销售腾讯代理的 Nintendo Switch™游戏机、官方配件和游戏。

腾讯 NintendoSwitch 官方声明：

近日，我方接到多起消费者问询，关于其所购产品的真伪。为维护用户权益，确保用户顺利享受保修等官方正品服务，请消费者于官方合法授权的位于京东和天猫的 Nintendo Switch™官方旗舰店，苏宁易购网上商城与线下门店，苏宁易购天猫官方旗舰店，山姆会员商店，顺电，Chonps，OneZero 美承数码生活馆等与官方合作的线下门店购买腾讯代理的 Nintendo Switch™游戏机、官方配件和游戏。线下门店地址详情请至腾讯 Nintendo Switch™官网相关页面查询。

腾讯是中国大陆地区唯一获得任天堂授权经营 Nintendo Switch™游戏机、官方配件和游戏的合作方。目前，拼多多平台及其平台上的店铺均未获得我方授权销售腾讯代理的 Nintendo Switch™游戏机、官方配件和游戏，请大家谨慎分辨。

特此声明。

腾讯游戏 任天堂合作部

IT之家了解到，去年 12 月，腾讯正式公布了国行 Switch，续航增强版首发售价 2099 元。

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关键词：任天堂switch

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