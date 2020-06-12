6.13 红包&省赚日历：0 点开领天猫新一波加码红包，京东数码大促

今年的电商 618 已经拉开大幕，本文整理了 2020 年京东 618 每日大促会场和活动预告日历，希望能在大家尽情剁手的同时帮你省下一大笔银子。
• 京东京享红包（每天点此 3 次）
• 天猫超级红包（每天可抢 3 次、13 日 0 点有加码红包）
• 天猫超级让利专场（弹窗多抽 3 次、做任务再抽 2 次）
6 月 13 日 0 点可领新一波天猫红包，这波红包 6 月 16~6 月 20 日可用。
领完天猫红包后（限 App 端），大家记得点击右侧悬浮窗【618 消费券】，每天 10 点起可再领 1 张消费券，此券可与所有优惠叠加使用哦~
小编与同事实测领到 100-20、300-30 元券，叠加使用相当划算。
6 月 13 日，京东活动主题是酷玩数码日，活动内容包括：全场至高 24 期免息、狂撒千万购机京贴、买 5G 手机办号卡送 10 万京豆、以旧换新最高补贴 1618 元等，明日活动重点是电脑数码、3C 家电等品类，爆款不止 5 折，好物低至 9.9 元，好物价保 30 天，无需等待 618 巅峰狂欢，现在即可入手了。
13 日重点活动会场
|会场
|优惠详情
|狂欢主会场
|每满 300 减 40，爆款 24 期免息
|手机狂欢
|抢 2020 元神券，爆款 24 期免息
|电脑数码
|爆款 5 折限量抢，最高 24 期免息
|家电百亿补贴
|抢千台 5 折，24 期免息
|家电会场
|头号京贴每满 300 减 40
|居家好物
|领券满 199 减 100、满 400 减 100
|超级百亿补贴
|秒杀爆品疯狂优惠
|实时热销榜
|最火的热销单品
618 重点活动预告
|日期
|重点活动
|6 月 13 日
|3C 生活日
|6 月 14 日
|京东国际狂欢
|6 月 15 日
|医疗保健
享受美好生活
|6 月 16 日
|珠宝饰品
钟表神券日
家电高潮期
图书大促
|6 月 17 日
|超级直播
|6 月 18 日
|巅峰盛典
电脑数码
家装建材
|6 月 19 日
|全品类返场
|6 月 20 日
|小龙虾单品日
今日热销爆款
• 北京 9 折消费券：点此领取（需北京地址收货）
• 电玩学生会场 150 元券：点此领券