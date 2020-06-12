华为鲲鹏已展翅：国内去年非 X86 服务器出货量同比劲增 60%

市场研究机构 IDC 最新发布的《中国服务器市场解读，4Q19》（2020 年 6 月发布）报告显示，2019 年第四季度，中国服务器市场（包括 X86 服务器和非 X86 服务器）出货量达到 94.2 万台，同比增长 5.3%；市场规模达到 54.2 亿美元，同比增长 6.6%。

2019 年全年，中国服务器市场出货量达到 318.6 万台，同比下滑 3.7%；市场规模达到 182.0 亿美元，同比增长 2.9%。其中，X86 服务器出货量达到 317.8 万台，同比下滑 3.8%，市场规模达到 176.8 亿美元，同比增长 2.9%；非 X86 服务器出货量达到 8060 台，同比增长 60.2%，市场规模达到 5.2 亿美元，同比增长 2.0%。

在笔者看来，通过市场研究机构的报告数据分析，我们可以看出未来中国服务器市场的几大趋势：

趋势 1：新时代对算力要求更高，服务器市场还将保持增长

当前，人类社会正在加速从物理世界向数字世界迁移，数据是未来的生产资料，算力已经成为一种全新的生产力。根据华为《泛在算力：智能社会的基石》报告显示，人均算力水平与经济水平高度正相关，在传统制造业，1 美元算力投入可产生 10 美元产值提升。

因此，如今的计算不仅成为每个人的触角（以手机为载体），更成为千行百业智能化转型的底座。当各行各业的生产力与算力相结合，业务效率势必会有极大提升，并且提升的空间也会超出我们的想象。未来十年是计算产业新的黄金十年，业内人士预计五年内整个计算产业空间将达到 2 万亿美元。

而服务器作为算力主要承载体，未来还将继续保持增长。IDC 企业级研究部服务器市场高级分析师段萌认为：随着市场需求回暖以及国家将加快 5G、大数据中心、工业互联网、人工智能等七大领域新型基础设施的建设进度，以及云计算、人工智能、边缘计算和 5G 等新兴技术在行业的深度应用，中国服务器市场需求在未来几年仍然会比较旺盛。

趋势 2：多元算力时代开启

随着人类迈入数字时代，目前单芯片的摩尔定律已经放缓，传统计算已经无法满足新的需求，计算进入架构创新的黄金时代，世界在呼唤多样性的算力，主要呈现以下几大特点：

一是异构计算，从通用 CPU 走向与 ARM，NPU 和 GPU 一起的并行计算和分布式计算；二是协同计算，5G 使能数据可以更多的分布在边和端，同时算力跟着数据走，实现云边端的协同；三是 “暴力”计算，AI 算力高速增长，预计 2025 年 AI 将占据数据中心 80% 以上算力；四是泛在计算，算力将无处不在，覆盖 “边、端、云”及嵌入式系统。

其中，从通用 CPU 走向与 ARM，NPU 和 GPU 一起的并行计算和分布式计算趋势最受关注。近数十年来，CPU 一直发挥着重要作用，但在以统计计算能力为主的 NPU 出现后，CPU 和 NPU 相互搭配，将以多元算力的方式，给千行百业提供更为完善的基础设施服务。

趋势 3：不只有 X86

而随着多元算力时代开启，给非 X86 服务器带来了更广阔的市场空间和前所未有的逆袭机遇。

长期以来，算力的生态基础是基于 intel 的 X86 架构，如今华为正在以鲲鹏生态与 lntel 展开竞争，聚焦 “鲲鹏 + 昇腾”双引擎芯片族，并通过硬件开放、软件开源、使能合作伙伴 “三位一体”的新方式构筑计算产业核心竞争力，由此引领计算产业迈向智能化和多样性的新时代，提供覆盖云、边、端的全栈全场景计算解决方案，更重要的是要加强自身乃至我国产业链在计算产业领域的自主可控能力。

在近日中国移动 2020 年 PC 服务器集采项目中，基于鲲鹏处理器的服务器全面入围，中标达 19563 台，其中中移系统集成（H3C）13475 台，华为 TaiShan 服务器 6088 台，在鲲鹏所参与的标段中占比超过 67%。

中国电信日前开启的 2020 年服务器集采资格预审公告显示：预估集采规模 56314 台，值得注意的是本次集采单独列出了包含华为鲲鹏 920 芯片或海光 HYGON Dhyana 系列处理器的 H 系列全国产化服务器，是首次将全国产化服务器单独列入招标目录。

目前，全球已经有十几家整机伙伴基于鲲鹏主板推出了服务器及 PC 产品，并已批量上市；全国已成立 16 个鲲鹏生态创新中心，600 多家 ISV 伙伴推出了超过 1500 款通过鲲鹏技术认证的产品与解决方案，在政务、金融、电信、互联网领域实现了广泛应用。