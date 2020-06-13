还在熬夜苦苦等待最低价？这才是 618 必备的神器

一年一度的 618 购物节又要到了，为了买到最低价商品，很多朋友不得不守通宵或者开启一大堆网页相互对比。然而，借助一些神奇的工具，即使在平日，也可以买到 618 的最低价，或者让你一键了解 618 当天的价格有没有真正实惠，帮你从 N 个电商网站筛选到最便宜的报价！一起来了解一下！

京价保

这是一款近来渐渐被人熟知的神器。就如同它的名字一样，京价保的最大作用，就在于价格保护。我们知道京东是存在价格保护机制的，如果买了某个东西，它过几天降价了，通过申请价保可以把价差退回来。

然而，京东的价保是需要手动申请的，很少人会天天盯着自己买的东西到底降价没。这款京价保，它可以自动帮你申请价保，这在 618 临近的日子，无疑是一个神器——有了它，就算现在买东西，在 618 降了价，也可以自动申请推差价，让你想买就买，时间安排更加灵活！

京东支持价保，但你申请过吗？

京价保的使用很简单。首先你需要使用支持扩展程序的浏览器，例如 Chrome。这里以 Chrome 为例，先到京价保的官网，去下载安装。

接着，在京价保中登录你的京东账号。有的朋友可能担心随便在第三方登录账号会不会不安全？其实不需要担心，这是一款开源的工具，而且不会在本地保存账号密码数据，登录是调用京东的 wap 页面来实现的，还是比较可信的。



京价保界面

登录后，京价保就会自动运行了。它能够读取你过去的订单，自动查询商品价格的变动，如果发现商品符合价格保护的条件，就自动给你申请价保，成功后即可得到退款！

京价保可以自动申请价保，让你随时放心买不必担心突然降价买亏了

除此以外，例如自动帮你签到领京豆、领白条券等等，都非常实用，大家可以亲自尝试一下。

一些选项，能够为你自动签到、领京豆抢钢镚

京价保的确是一款相当出色的工具。不过在使用时，也需要注意它是否有成功登录——由于京东的验证机制，每隔一段时间会需要手动重新通过验证登录一次，这样京价保才能生效。

有时候需要重新登录

总的来说，用上京价保，就无需担忧 618 那天东西会不会更便宜、现在买会不会吃亏。随时就能买买买而不用担心价格变动，剁手更痛快，实在是 618 临近必备的购物神器！

购物党

618 这样的电商节，买到的价格真的是最实惠的吗？之前就有商家搞出过一些套路，例如在先涨价再优惠，折算一下并没有优惠多少。要怎么才能识破这套路？购物党这样的比价工具就很有必要了。

购物党是一款浏览器相关的比价工具，它的作用在于查看某个商品的历史价格波动，还能够查看该商品在其他平台的价格如何。购物党有浏览器扩展或者脚本两种安装方式，大家可以到官网下载安装。

安装后，刷新页面，购物党就可以生效了。



购物党，安装后就可以生效了，悬浮在商品上可以看到各种价格对比信息

购物党支持的电商网站很多，在商品页面中，将鼠标悬浮其上，就可以看到价格的走势——注意这个不只是页面标价，而是真实到手价，连满减、优惠券等因素都计算在内了。某个东西在 618 到底是不是最便宜、历史上有没有更低的价格，一目了然。

购物党提供的比价信息是相当详细的，例如查看历史价格的详情时，可以告诉你这个东西最便宜的价格出现在哪一天，当时都有什么优惠活动或者优惠券。另外，购物党还能够对比多个平台的报价，不过这是利用商品名称抓取的价格，因此不一定准确。

购物党可以查到真实的到手价，连 Plus 会员、满减、定金、优惠券等都计算在内

能对比多个电商平台的价格，并提示领券~

总的来说，这是一款能够纵向横向比价的利器。在 618，很多电商网站都会搞活动，看看哪家最便宜，下手购买更实惠。

总结

每年 618 的确会带来很多实惠，但要如何更轻松地发现好价，也是需要技巧的，希望上文的两款工具能帮到大家！

京价保官网地址：点此进入

购物党官网地址：点此进入